Дни немецкой культуры в Оренбурге начались с вручения стипендий имени Александра Шмореля

ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Дни немецкой культуры в Оренбурге начались с вручения стипендий имени героя-антифашиста Александра Шмореля четырем студентам, добившимся успехов в изучении иностранного языка. Лауреатами стали Наталья Ефремова, Эльвира Галиева и Полина Ларкина из Оренбургского педуниверситета и студентка Оренбургского государственного университета Ульяна Дьяконова, передает корреспондент ТАСС.

Вручение стипендий традиционно проводится в день рождения оренбуржца Александра Шмореля, организовавшего мюнхенскую студенческую антифашистскую группу "Белая роза", действовавшую в Третьем рейхе.

"Дни немецкой культуры в Оренбурге - большое событие для всех, кто интересуется Германией, ее языком, историей и культурой. Александр Шморель, известный также как святой Александр Мюнхенский, родился в Оренбурге, его отец - немец, мать - русская. Будучи студентом, он принимал большое участие в немецкой группе сопротивления "Белая роза" и распространял листовки, которые указывали на режим нацистов, который был совершенно не правомерен. Александр Шморель является не только символом немецкого сопротивления, он также очень значимая фигура в взаимопонимании Германии и России", - считает генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, прибывший в Оренбург на церемонию открытия.

В своем обращении к участникам и гостям традиционной встречи и. о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов поблагодарил представителей немецкой стороны и фонд "Евразия" за проводимую в течение 20 лет работу по культурному обмену между Оренбургской областью и регионами Германии. "Я уверен, что в будущем нас ждут хорошие отношения, которые уже установлены между нашими странами", - сказал он.

Председатель мюнхенского фонда "Белая роза", учредившего премии, Хильдегард Кронавиттер уточнила, что стипендии имени Александра Шмореля вручаются уже 19 лет. 20 лет по регионам России перемещается передвижная выставка "Белая роза". Эти два проекта знакомят с Александром Шморелем и как с организатором студенческого сопротивления в фашистской Германии, и как с оренбуржцем.

В день рождения героя-антифашиста в Оренбурге также представили общественности бюст Александра Шмореля в мягком материале и мозаичную икону, посвященная ему как святому русского православия. Все это - элементы мемориала, на который фонд "Евразия" собирал народные средства, и к сооружению которого активно подключился Оренбургский государственный медицинский университет. Еще одним мероприятием Дней немецкой культуры в Оренбурге стала российская премьера художественного фильма "Молчащий класс" (Германия). Картину представили исполнитель главной роли Леонард Шайхер и продюсер фильма Мириам Дюссель.