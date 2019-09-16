Работу Бэнкси могут продать на аукционе за рекордную цену

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Работа Бэнкси, изображающая членов британского парламента, может стать самым дорогим из когда-либо проданных произведений художника. Оценочная стоимость выполненной масляными красками на холсте работы Devolved parliament ("Выродившийся парламент"), которая 3 октября будет выставлена на торги аукционного дома Sotheby’s, составляет £1,5-2 млн ($1,9-2,5 млн по текущему курсу). Об этом сообщается на сайте Sotheby’s.

Полотно размером 4 на 2,5 м изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Бэнкси создал Devolved parliament в 2009 году для выставки в Музее Бристоля. Cейчас картина находится в частном собрании, ее владелец сохраняет анонимность.

C 28 сентября по 3 октября картина Бэнкси, будет выставляться в штаб-квартире Sotheby’s. На сегодняшний день самым дорогим произведением уличного художника считается проданная в 2008 году за $1,87 млн картина Дэмьена Херста с его фирменными разноцветными точками, поверх которой Бэнкси изобразил крысу, закрашивающую точки серой краской.