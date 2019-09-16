Новый фильм Скорсезе "Ирландец" покажут на Римском кинофестивале

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Национальная премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman) состоится в рамках Римского кинофестиваля 21 октября, практически за неделю до ограниченного выхода в кинотеатрах. Об этом сообщила в понедельник дирекция фестиваля.

"Для нас "Ирландец" - центральный пункт программы. Эта картина обещает быть одной из лучших на мировом киногоризонте, и ее участие в Римском кинофестивале свидетельствует об авторитете и признании смотра", - прокомментировал художественный руководитель фестиваля, кинокритик Антонио Монда.

В фильме задействованы, в частности, Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Картина спродюсирована интернет-платформой Netflix, на которой фильм выйдет в ноябре. Он станет фильмом открытия Нью-йоркского фестиваля (27 сентября) и закроет Лондонский кинофестиваль (середина октября).

Международный римский кинофестиваль пройдет в 14-й раз с 17 по 27 октября. Уже известно, что почетной премии за вклад в киноискусство будет удостоен актер, комик и сценарист Билл Мюррей. Что касается остальной программы, то она не является конкурсной и единственный победитель называется на основе зрительского выбора. Монда считает, что Римский кинофестиваль должен служить национальной витриной для лучших образцов мирового кинематографа.