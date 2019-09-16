Русский драмтеатр из Дагестана приедет в Коми с гастролями и символом Года театра

СЫКТЫВКАР, 16 сентября. /ТАСС/. Русский драматический театр имени Максима Горького впервые побывает в Республике Коми с гастролями 16 и 17 октября. Театр из Махачкалы покажет в Сыктывкаре две комедии и спектакль для детей, а также привезет с собой символ Года театра. Об этом рассказал в понедельник журналистам директор Академического театра драмы имени Виктора Савина Михаил Матвеев.

"Впервые в Сыктывкар приезжает театр из Махачкалы, в рамках Всероссийского театрального марафона он передаст символ Года театра от Северо-Кавказского федерального округа Северо-Западному федеральному округу. Марафон стартует по Северо-Западу с Республики Коми, что для нас очень почетно. Помимо этого, махачкалинский театр покажет три спектакля", - рассказал директор театра.

По его словам, театр из Дагестана покажет в Сыктывкаре комедию "Смеется ли Чехов", еще более известную комедию "Номер 13" по пьесе английского драматурга Рэя Куни, а также постановку для детей - сказку "Золотая осень Насретдина".

"Последние три-четыре года театральное пространство нашей страны изменилось в корне. При поддержке президента России была разработана большая общефедеральная программа "Большие гастроли". За эти годы у нас побывало много театров, мы выступали во многих регионах и сейчас можем мечтать обо всем - поехать в Мурманск, Дагестан или другой регион. Переговоры с Махачкалой [об обменных гастролях] мы вели еще в прошлом сезоне, но не получилось. Сейчас, когда стали вести речь о передаче театральной эстафеты в рамках Всероссийского театрального марафона, оказалось, что это именно тот театр, с которым мы хотели устроить обменные гастроли. Выезд нашего театра в Дагестан, возможно, состоится в 2020 году", - ответим Матвеев.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он начался в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.