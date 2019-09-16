Представители ведущих иностранных кинокомпаний оценят потенциал Москвы для съемок

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Представители Sony PlayStation Productions, Universal Studios, Blumhouse Productions и другие иностранные кинопроизводители 17 и 18 сентября посетят Москву, чтобы оценить потенциал столицы для съемок крупных международных проектов. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба столичного комитета по туризму.

"В рамках визита в Москву члены делегации проведут официальные встречи и ряд мероприятий с участием представителей правительства Москвы, глав иностранных кинокомпаний и ведущих представителей российской киноиндустрии. 18 сентября пройдет открытая дискуссия с международными экспертами о кинопроизводстве в Москве", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в числе зарубежных гостей в Москву приедут президент Международной Ассоциации кинокомиссий (AFCI) Джесс Коноплиа, глава производства Blumhouse Productions Джанетт Волтурно, глава Sony PlayStation Productions Асад Кизильбаш, эксперт в создании киностудий и бывший коммерческий директор студийных комплексов Pinewood Studios Ник Смит, представитель Universal Studios Кристен Карр Струббе и линейный продюсер, кинокартины "Хан Соло", "Джон Уик-2", "Ешь, молись, люби" Марко Валерио Пуджини.

Иностранные эксперты также побывают с экскурсией на киностудии "Мосфильм", посетят ВДНХ, в частности, павильон "Космос", где при содействии Московской кинокомиссии проходили съемки многих международных проектов.