Минкультуры рассматривает возможность создания единой федеральной кинокомиссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассматривает идею о создании единой федеральной кинокомиссии в России, которая могла бы координировать соответствующие региональные структуры. Об этом заявил в понедельник глава ведомства Владимир Мединский, выступая на панельной сессии, посвященной использованию кинопроизводства для привлечения инвестиций.

"Кинокомиссия является модератором между региональными властями и кинокомпаниями, это служба одного окна, куда может обращаться любая кинокомпания, снимающая кино, и решать там все свои вопросы: административные, бюрократические, юридические, взаимодействие с правоохранительными органами, дорожными службами и также возмещение финансовых расходов, понесенных на территории этого региона <…> Мы думаем в Министерстве культуры о создании федеральной единой кинокомиссии, которая могла бы координировать работу всех комиссий в регионах, помогать им методически и организационно", - сказал Мединский на сессии, прошедшей в рамках Форума Международной ассоциации кинокомиссий (Синепозиума) и Санкт-Петербургского международного контент-форума "Кино Экспо".

Министр рассказал, что в настоящее время в России существует два типа кинокомиссий - работающие с рибейтом, то есть с механизмом возврата расходов на кинопроизводство, а также региональные инициативные творческие группы, занимающиеся административной и организационной поддержкой. К первому типу относятся кинокомиссии Приморского края, Калининградской, Ульяновской, Вологодской, Новгородской, Иркутской областей и Пермского края (с ноября). Ко второму типу - кинокомиссии в Москве, Астрахани, Туле, Крыму, Карелии, Татарстане, Башкортостане, Архангельске.

"По всему миру кинокомиссии являются эффективным инструментом продвижения регионов при съемках кинофильмов и телесериалов. В настоящее время в 100 странах работает более тысячи кинокомиссий, в функции которых входит администрирование льгот, реализация механизма рибейтов, возвращения части расходов на производство фильмов через предоставление субсидий из регионального бюджета", - отметил министр.

Вопросы, связанные с деятельностью кинокомиссий в России и в других странах, стали одной из основных тем Синепозиума, который РФ принимает впервые в своей истории. Форум собрал на одной площадке в Санкт-Петербурге крупнейших мировых производителей киноконтента, в том числе HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, Blumhouse и многих других. Форум проходит с 13 по 16 сентября в партнерстве с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.