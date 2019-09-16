Зал, посвященный коллекционеру Георгию Костаки, представили в Новой Третьяковке

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Презентация зала, посвященного коллекционеру Георгию Костаки, в свое время передавшего галерее более 800 произведений, состоялась в Новой Третьяковке в понедельник. Дочь коллекционера Алики Костаки рассказала ТАСС, что для нее это настоящее событие.

"Мне очень приятно, что папу помнят, ценят. Для меня, конечно, это большое событие. <...> Зал прекрасный, все прекрасно повешено, с любовью и очень большим пониманием", - сказала Костаки.

Она напомнила, что всего ее отец подарил Третьяковской галерее более 800 произведений. "Их все, конечно, невозможно показать, но вот этот первый сильный толчок, который дает людям представление, что такое коллекция Костаки", - сказала дочь коллекционера. Вместе с ней на мероприятие пришли ее дети, внуки Георгия Дионисовича.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова также назвала открытие зала особым событием. "Сегодня для нас совершенно особенный день, я испытываю чувство огромной радости от того, что наконец в Третьяковской галерее открылся зал Георгия Дионисовича Костаки. Великого коллекционера, которому мы обязаны невероятным собранием русского авангарда - это 142 живописных произведения и почти 700 графических работ", - сказала она.

Экспозиция в зале будет меняться, в частности, из-за того, что графические работы нельзя экспонировать дольше трех месяцев ради их сохранности. В зале Костаки представлено свыше 50 живописных и графических произведений. В честь открытия именного зала Георгия Костаки его дочери, Алики и Наталья Костаки, передали в дар Третьяковской галерее ряд семейных реликвий, в том числе "Портрет Г. Д. Костаки" (1970-1971) работы художника Отари Кандаурова, одно из немногих живописных изображений коллекционера.

Дар Костаки

Костаки родился в Москве в 1913 году в греческой семье и прожил в России и СССР больше 60 лет с греческим гражданством. В 1977 году, приняв решение о выезде за границу, коллекционер предложил советскому правительству принять крупную часть своего собрания. В Третьяковскую галерею поступила наиболее значительная и ценная часть дара - коллекция авангарда, насчитывающая 142 произведения живописи и 692 произведения графики, в которой представлено свыше сорока имен русских художников. Собрание Третьяковки пополнилось такими шедеврами мирового значения, как "Портрет Матюшина" Казимира Малевича, "Симфония Шостаковича" Павла Филонова, "Красная площадь" Василия Кандинского, "Живописная архитектоника. Черное, красное, серое" Любовь Поповой, "Пробегающий пейзаж" Ивана Клюна.

В галерее говорят, что усилиями Костаки многие полотна и рисунки почти забытых после идеологических чисток 1930-х годов художников были буквально спасены от физического уничтожения. Рискуя навлечь на себя и четверых детей серьезное недовольство властей, Костаки сохранил и тщательно отреставрировал произведения художников, без имен и работ которых сегодня невозможно себе представить историю мирового искусства. Последние 40 лет собранные им произведения Марка Шагала и Ольги Розановой, Ивана Клюна и Александры Экстер, Надежды Удальцовой и Александра Древина составляют гордость коллекции Государственной Третьяковской галереи.