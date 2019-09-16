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Гости из 11 стран приехали на Международный форум молодых писателей в Ульяновске

Среди участников мероприятия писатель Михаил Веллер, депутат Госдумы Сергей Шаргунов и автор из Новой Зеландии Дэвид Ховард

УЛЬЯНОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Писатели из 11 стран и 47 регионов России примут участие в XIX Международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, который в понедельник открылся в Ульяновске. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на церемонии открытия мероприятия.

"В этом году мы с вами собрали более 150 талантливейших молодых людей из 47 регионов России, 11 зарубежных стран. К нам приехали и 45 экспертов, знатоков своего дела, замечательных писателей мирового уровня", - сказал он.

По словам Морозова, он надеется на признание участников форума в литературе. "Хочется верить, что таланты этого года достигнут таких же высот, что и их старшие коллеги. Многие участники форума стали известными писателями, чьи произведения переводятся, издаются и, как в народе говорят, взахлеб читаются. Среди таковых и Захар Прилепин, и Роман Сенчин, и Алексей Иванов, и многие другие, особенно приятно, что в этом ряду есть и ульяновский автор - Гала Узрютова", - уточнил он.

Форум проводится в Ульяновской области во второй раз, в этом году он продлится до 21 сентября. В программе мероприятия творческие встречи с писателями, мастер-классы и чтение литературных произведений.

Также запланированы литературные встречи с публицистом, членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, ректором Литературного института Алексеем Варламовым, писателем Михаилом Веллером, депутатом Госдумы и писателем Сергеем Шаргуновым, главным редактором "Литературной газеты" Максимом Замшевым. В числе гостей форума поэты Константин Кедров, Елена Кацюба и Мария Ватутина. На мероприятие прибыл и писатель из Новой Зеландии, автор книг, участник международных писательских резиденций, редактор изданий, в том числе посвященных российским авторам, Дэвид Ховард.

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Морозов, Сергей ИвановичРоссияШаргунов, Сергей АлександровичУльяновская область
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