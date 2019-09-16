Фильм "Невиновен" режиссера Андзора Емкужа из КБР выйдет в ноябре в широкий прокат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Полнометражная картина режиссера из Кабардино-Балкарии (КБР) Андзора Емкужа "Невиновен" выйдет в широкий прокат в России в ноябре 2019 года. Об этом рассказал в понедельник ТАСС директор киностудии "Кавказфильм", режиссер фильма в кулуарах форума Международной ассоциации кинокомиссий (Синепозиума) и Санкт-Петербургского международного контент-форума "Кино экспо".

"Фильм снят на киностудии "Кавказфильм", открытой в Нальчике в 2016 году. Это первая полнометражная картина, она называется "Невиновен", которая осенью, ориентировочно 7-14 ноября, выйдет в широкий прокат в России. Показы обязательно состоятся на территории всего Северного Кавказа и в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Краснодар", - рассказал собеседник агентства.

Фильм снят за счет частных инвестиций, уточнил Емкуж. Он выразил надежду, что в дальнейшем "Кавказфильм" выйдет на государственную поддержку. "Мы можем не только сами снимать, но и сотрудничать с другими киногруппами", - добавил он.

Жители и гости КБР смогут увидеть фильм "Невиновен" в Нальчике 6 октября в рамках Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки". Фестиваль пройдет в 13-й раз в Нальчике (5-9 октября 2019 года).

Синепозиум, который Россия принимает впервые, собрал на одной площадке в Санкт-Петербурге крупнейших мировых производителей киноконтента, в том числе HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, Blumhouse и многих других. Форум проходит с 13 по 16 сентября в партнерстве с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.