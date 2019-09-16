СМИ: главную роль в сериале "Шантарам" исполнит Чарли Ханнэм

ТАСС, 16 сентября. Британский актер Чарли Ханнэм исполнит главную роль в сериале "Шантарам" по мотивам одноименного романа Грегори Дэвида Робертса, сообщает в понедельник журнал Variety. Сериал из 10 эпизодов снимет компания Apple, это будет первый международный продукт для Apple TV+.

Сериал "Шантарам" подготовлен компаниями Anonymous Content и Paramount Television. Сценарий напишет Эрик Уоррен Сингер. Он был номинирован на премию "Оскар" за сценарий к фильму "Афера по-американски" (2013).

Ханнэм снимался в сериале "Сыны анархии" (2008-2014), а также в таких фильмах, как "Тихоокеанский рубеж" (2013), "Меч короля Артура" (2017). Кроме того, он исполнил роль в картине "Джентльмены" режиссера Гая Ричи. Выход фильма запланирован на начало 2020 года.

Роман "Шантарам" был издан в 2003 году. Он рассказывает о человеке, который после побега из австралийской тюрьмы оказывается в Индии. Роман переведен на 39 языков.