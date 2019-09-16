Северо-Западную дирекцию Минкультуры отстранили от организации ремонта в БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ отстранена от организации ремонта здания Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова, так как ремонтные работы не были проведены должным образом. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский после осмотра помещений театра, нуждающихся в капитальном ремонте.

"Наибольшую сложность представляет гидроизоляция здания, так как оно стоит на берегу реки. В связи с тем, что Северо-западная дирекция не справилась с поиском специализированных компаний, способных это обустроить, и сорваны сроки, обещанные в протоколе 25 февраля, а эти работы стоят около 600 млн рублей, эти деньги изъяты из бюджета дирекции и переданы Московской дирекции для принятия решения о срочном запуске этих работ", - сказал он.

По словам министра, БДТ проведет комплексное обследование всего здания. "Театр выходит на переоборудование и обустройство теплой кровли. Компания-подрядчик обещает сделать это в кратчайшие сроки. Заявленные сроки вызывают сомнения и у меня, и у директора театра тоже, но компания обещает выполнить все до конца этого года", - поделился Мединский.

БДТ подавал несколько исков в суд на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ за отмену спектаклей по причине некачественно проведенных работ в здании театра. Сумма иска составила 827 тыс. рублей. Реконструкция завершилась в 2014 году, дирекция выступала заказчиком работ.

В настоящее время театр ведет разбирательство с дирекцией по нескольким искам после реконструкции его здания, в частности, арбитраж Петербурга уже обязал дирекцию устранить замечания по приемке и передаче оборудования на сумму в 487 млн рублей. Решение оспаривается дирекцией в апелляционном суде.

По иску на инженерное оборудование и имущество на 38 млн рублей, поставленное в театр, стороны заключили мировое соглашение, по которому дирекция обязалась устранить все замечания и обеспечить допоставку недостающего имущества на объект в срок не позднее апреля 2021 года. Еще в одном деле БДТ и дирекция выступают истцами, а ответчиком является компания "Балтстрой", которая проводила работы.