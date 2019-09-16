Мединский: ремонт консерватории им. Римского-Корсакова должны завершить к концу 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Подрядчик должен осуществить полную реконструкцию Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге к ноябрю 2020 года. Об этом сообщил в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский после незапланированного осмотра ремонтных работ на объекте.

"Конечный срок реставрации - ноябрь следующего года. Либо вы к следующему году исправляете ситуацию, либо мы меняем подрядчика. За четыре месяца вы показали крайнюю медлительность", - сказал министр культуры, обращаясь к строительной бригаде на объекте.

Ранее в Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ сообщили, что реконструкцию старейшей в стране Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге планировалось завершить в 2019 году. Подрядчиком была назначена компания "Меандр", она обязалась выполнить работы за 606 млн рублей, согласно данным сайта госзакупок. В здании консерватории должны были провести масштабную реконструкцию и реставрацию исторического здания. Подрядчик планировал провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы здания, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и многое другое.

Консерватория им. Римского-Корсакова - одно из старейших зданий Санкт-Петербурга. Музыкальный вуз был основан 155 лет назад в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Среди выпускников консерватории - руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и композитор Леонид Десятников.