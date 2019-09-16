Мединский открыл гала-шоу в Москве в честь столетия российского цирка

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл гала-шоу в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Представление приурочено к 100-летнему юбилею отечественного цирка, передает корреспондент ТАСС.

"Цирк - это всегда праздник, но сегодня праздник особый - столетие рождения государственного цирка. Конечно, цирк родился гораздо раньше, у него многовековая история, на Руси всегда были традиции уличного театра, уличных акробатов и скоморох. Конечно, это не столетие со дня рождения, это скорее совершеннолетие цирка. <...> Я хочу сказать огромное спасибо ветеранам цирка, артистам, созидателям от имени всех граждан России и в первую очередь от наших детей. Потому что цирк - это единственное место, куда мы можем прийти всей семьей, и всем будет здесь интересно. Пусть это искусство будет вечно, а государство будет помогать, строить, реконструировать цирки, строить новые, и эта помощь продлится не одно столетие", - сказал министр.

Главный режиссер Росгосцирка Гия Эрадзе, выступивший режиссером-постановщиком проекта, рассказал ТАСС, что подготовка к представлению шла несколько месяцев. "Для каждого артиста мы подготовили уникальную программу и создали образ, соответствующий эпохе. Например, для Юрия Куклачева мы восстановили образ, в котором он работал еще в советском цирке, также специально для этого события был воссоздан иллюзионный аппарат знаменитого на весь мир Игоря Кио. А в создании эксклюзивных костюмов нам помогает замечательная мастерская Росгосцирка и прекрасный художник по костюмам из Ростова-на-Дону Наталья Буханова", - сказал собеседник агентства.

Зрители увидят выступление представителей династии Корниловых, медвежьего цирка Филатовых, Юрия Куклачева. "На одном манеже выступят цирковые династии и звезды отечественного шоу-бизнеса. Все приглашенные звезды хорошо помнят великих артистов цирка: клоуна Карандаша, Олега Попова, дрессировщика Валерия Мусина, канатоходцев Волжанских. Филипп Киркоров, Максим Галкин, Александр Олешко - поклонники циркового искусства, любят цирк и готовы поделиться своими воспоминаниями о тех душевных представлениях, которые подарили им актеры советского цирка", - подчеркнул Эрадзе.

В представлении также принимают участие артисты Валерий Леонтьев, Надежда Бабкина, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Михаил Боярский, Наталья Варлей, Александр Олешко и др. Шоу ведет Максим Галкин.

В 1919 году Владимир Ленин подписал Декрет об объединении театрального дела, где в одном из пунктов был отмечен цирк. В 2019 году исполняется 100 лет с того момента, когда цирки были национализированы.