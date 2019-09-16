Всероссийский юношеский симфонический оркестр Башмета дал концерт в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением народного артиста СССР дирижера Юрия Башмета в понедельник завершил масштабное турне по российским городам гала-концертом в московском зале "Зарядье". Изюминкой вечера стал дебют молодых оркестрантов в качестве солистов.

"Юрий Абрамович, вам повезло не меньше, чем вашим воспитанникам, - обратился к маэстро Башмету министр культуры РФ Владимир Мединский. - Потому что одно дело - восхищение и любовь взрослой аудитории. А другое дело - когда вы свой талант и умение передаете молодым, когда у вас есть возможность, по сути, обеспечить себе педагогическое бессмертие".

Вечер открыло написанное специально для ВЮСО "Путешествие по оркестру" Кузьмы Бодрова. В зале присутствовал автор, который поднялся на сцену, чтобы поблагодарить молодых музыкантов за исполнение. Зал более пяти минут с криками "Браво!" стоя аплодировал маэстро и юным талантам.

Возможность примерить роль солистов в этот раз была у четверых молодых музыкантов: кларнетистки Софии Сафроновой из Тольятти, ксилофонистки Элеоноры Костиной из Новосибирска, флейтистки Александры Зверевой из Екатеринбурга и скрипачки Валерии Абрамовой из Барнаула.

"Выступать в оркестре и выступать с оркестром - это совершенно разное восприятие музыки, много различий в технологии: должны быть другие тембр звука, атака. Скорее, в оркестре даже сложнее играть, потому что ты воспринимаешь себя как часть чего-то целого и понимаешь, что если упадет один пазл, то все разрушится", - поделилась с журналистами Александра Зверева. Флейтистка прошла в ВЮСО еще по первому отбору в 2012 году, а теперь исполнила с ним арию Ленского из оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин".

Столичный гала-концерт завершил турне ВЮСО, с которым музыканты посетили Кострому, Вологду, Углич, Ярославль, Тулу, Калугу, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург. "У нас хорошая организация, приятные зрители, от них получаешь энергию и заряжаешься заново", - отметила Валерия Абрамова.

Гастроли Всероссийского юношеского симфонического оркестра прошли при поддержке Фонда президентских грантов.

Об оркестре

Всероссийский юношеский симфонический оркестр создан в 2012 году. Коллектив формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки раз в два года, следующий набор стартует весной 2020 года на Дальнем Востоке. На сегодня в оркестре принимает участие 101 музыкант в возрасте до 22 лет, также есть позиции стажеров для талантливых детей возрастом 9-10 лет.

За семь лет существования Всероссийский юношеский симфонический оркестр побывал с гастролями в Европе (в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе), совершил турне по азиатским городам (Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул), принял участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.