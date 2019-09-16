Обладателю "Оскара", режиссеру Владимиру Меньшову исполняется 80 лет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель "Оскара" Владимир Меньшов во вторник отмечает свое 80-летие. Накануне юбилея Меньшов рассказал в интервью ТАСС, что отпразднует круглую дату вместе с семьей, пышных торжеств устраивать не собирается.

Режиссер отметил, что пока ему непросто смириться с мыслью, что ему "пойдет девятый десяток". Меньшов считает свой возраст "какой-то невообразимой цифрой" и признается, что "никогда не планировал дожить до нее".

О поступлении во ВГИК

На пресс-конференции, посвященной юбилею режиссера, Меньшов рассказал, что в отличии от дочери - телеведущей Юлии Меньшовой, которая помнит себя с пеленок, сам он хорошо помнит свое детство с пяти лет. Также он отметил, что всегда мечтал заниматься кино, однако сразу пойти в кинематограф ему не удалось. Ему говорили: "Какой ВГИК, какое кино? Это дело для избранных, наше дело - пед- или мединституты".

В итоге он сначала работал моряком на водолазном катере. Но в то время, напомнил Меньшов, "все были увлечены кинематографом, выходили новые прекрасные фильмы". Сам будущий актер и режиссер "очень любил Николая Николаевича Рыбникова", "Весну на Заречной улице" с Рыбниковым в главной роли пересматривает до сих пор. А лучшим современным фильмом он считает картину "Горько" Жоры Крыжовникова.

Меньшов вспомнил, как вместе с другом приехал поступать во ВГИК из Астрахани, где тогда жил. По его словам, товарищ хорошо подготовился, а он сам "даже не знал, что нужно что-то читать, думал, что нужно просто прогуливаться перед комиссией, а они скажут - годится или не годится". В итоге в 1961 году Меньшов стал студентом актерского факультета Школы-студии МХАТ, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

Творческие планы

У режиссера спросили, не хотел бы он снять фильм про Баку, где родился. Он парировал, что ему 80, а не 50 лет, "хотелось бы снять кинокартины и о Баку, и о Париже, и о Москве, "хотелок" много, а сил уже не так много, надо их распределять". Сейчас Меньшов работает над документальным фильмом, посвященном 100-летию ВГИКа.

Рассуждая о возможных будущих кинопроектах, Меньшов посетовал, что в последние годы сталкивается с проблемами с финансированием. В частности, он планировал снять картину, главные роли в которой исполнили бы Вера Алентова, Юлия Меньшова, Анатолий Лобоцкий и другие. Также он хотел снять фильм про войну в Корее.

Меньшов о любви

Режиссер также рассказал, как ему удалось долгие годы сохранять свой брак с актрисой Верой Алентовой. По его словам, "секрет семейного счастья - это любовь, которая с годами растет, больше никаких секретов нет, любовь и терпимость, которая воспитывается с годами".

Режиссер добавил, что дочь Юлия повторила их судьбу - она точно так же, как и родители, на десятом году совместной жизни разошлась с мужем, а потом помирилась с ним. Сейчас они "живут радостно и счастливо", так что, считает Меньшов, "второй шанс давать надо".

Из биографии режиссера и актера

Владимир Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а вот режиссерских работ немного, но каждая из них - кинохит. Это, в частности, фильмы "Розыгрыш", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов".

В трех картинах Меньшова снималась его супруга - народная артистка России Вера Алентова. За ленту "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Дочь режиссера и актера Юлия Меньшова стала телеведущей и также пробовала себя в качестве актрисы.