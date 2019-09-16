Калягин предложил организовать международный театральный фестиваль в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин предложил организовать ежегодный международный театральный фестиваль в Чечне. Об этом он заявил на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым в понедельник.

"Я вообще думаю, что хорошо бы сделать вот такой постоянный международный фестиваль театральный, приглашать из других стран. Да, пускай смотрят, <...>, ну просто есть, чем гордиться у вас. Чеченцы не только храбрый народ, но и культурный, они все могут", - сказал Калягин.

В свою очередь Кадыров обратился к театральным деятелям с просьбой не допускать искажения российской культуры и вести на российских театральных подмостках.

"Стало модным показывать и пропагандировать разврат, в том числе на театральных подмостках. Делайте, пожалуйста, поднимаясь на театральные сцены, побольше для того, чтобы народные ценности не искажали, для их сохранения. Когда пропагандируют негативные направления, бывает очень обидно. Это такая моя большая просьба, как от гражданина этой великой страны", - сказал Кадыров.

По его словам, молодежь необходимо уберечь от пропаганды фальшивых ценностей. "Нельзя дать неправильным людям использовать нашу молодежь. Если мы сегодня это оставим тем людям, врагам наших народов, то это будет большой бедой", - сказал глава Чечни.

В рамках Года театра в Грозном с 11 по 19 сентября проходит Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация". В нем принимают участие около 600 человек, они представят 14 спектаклей. Также в Чечне проходит первый театральный форум, который собрал более 400 представителей национальных театров Северного Кавказа. В рамках мероприятия организованы мастерские для режиссеров, актеров и гримеров.