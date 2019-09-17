Режиссер нового "Терминатора" не собирается менять возраст Шварцнеггера

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер рассказал, что не будет использовать цифровые технологии, чтобы омолодить Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает портал Screen Rant .

"Я не хотел делать цифрового Арнольда, это уж точно, - заявил Миллер... Мы прекрасно отдаем себе отчет, что значит быть героем в определенном возрасте", - отметил он. Режиссер добавил, что в свои 73 года Шварценеггер выглядит "царственно", что отличает его от привычного образа культуриста. Актер исполнит в фильме роль робота T-800, однако никаких других деталей о его персонаже пока нет.

Картина примечательна еще и тем, что в ней поучаствует Линда Гамильтон, которая вернется к своей культовой роли Сары Коннор. Кроме того, в "Темных судьбах" зрители увидят Эдварда Ферлонга, сыгравшего в "Судном дне" Джона Коннора. Степень его участия в проекте пока неизвестна.

Сюжет "Терминатора: Темные судьбы" начнется с того места, где закончился "Терминатор 2: Судный день". Новый фильм не будет связан сюжетно с частями франшизы, которые выходили после "Судного дня", и сериалом "Терминатор: Битва за будущее". Премьера фильма в России запланирована на 31 октября.