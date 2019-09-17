Мировая премьера фильма "Текст" с Александром Петровым пройдет в Крыму

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Показ фильма "Текст" с Александром Петровым в главной роли откроет IV Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", который пройдет с 20 по 24 сентября в Крыму. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе киносмотра.

"Мировая премьера картины режиссера Клима Шипенко "Текст" с Александром Петровым, Иваном Янковским и Кристиной Асмус в главных ролях состоится на церемонии открытия кинофестиваля "Евразийский мост", - сказали в пресс-службе. Режиссером ленты стал Шипенко, работавший над картиной "Салют-7".

Фильм "Текст" снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Главный герой ленты - Илья Горюнов выходит на свободу после семи лет тюрьмы по ложному обвинению в распространении наркотиков. Он получает доступ к смартфону другого человека и погружается в его жизнь. В широкий российский прокат картина выйдет 24 октября, однако 17-22 сентября его можно будет увидеть в ограниченном прокате в сети кинотеатров "Каро".

"Как и в предыдущие годы, на фестивале "Евразийский мост" будет два конкурса - игрового и документального кино, куда войдут ленты со всего мира", - рассказали в пресс-службе.

В жюри смотра в этом году вошли российский режиссер и актер Кирилл Плетнев, российская актриса Ольга Кабо, французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра, болгарская режиссер и поэтесса Майя Вапцарова, испанский специалист по кино, директор фестиваля короткометражных фильмов Хайме Ногуэра, куратор программ кинофестиваля детского и юношеского кино в Пусане Анджела Ли.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Сопрезиденты киносмотра - министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и народный артист России Виктор Мережко.