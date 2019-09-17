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Путин поздравил Меньшова с юбилеем

Президент отметил неустанный подвижнический труд режиссера

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, кинорежиссера Владимира Меньшова с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Главный секрет вашего режиссерского успеха - неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы, интересные зрителям, увлекать своими идеями и замыслами талантливых единомышленников", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил вклад режиссера в сохранение и обогащение традиций отечественного кинематографа.

Меньшов сыграл около 100 ролей в кино, режиссерских работ немного, но каждая из них - кинохит. Это, в частности, фильмы "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". За ленту "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеньшов, Владимир Валентинович
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