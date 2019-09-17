Выставка документов и музейных предметов открылась в Петербурге к 70-летию образования КНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Выставка архивных документов и музейных экспонатов, являющихся свидетельствами истории российско-китайских отношений, открылась во вторник в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге.

"Выставка, посвященная 70-летию образования Китайской Народной Республики, уже прошла с успехом в этом году в городе Чэнду, теперь с ней может познакомиться российская общественность. Экспозиция включает в себя документы, рассказывающие о четырехсотлетней истории наших отношений, экономических, культурных и дипломатических связях. Особое внимание уделено периоду после образования КНР в 1949 году", - сказала на открытии выставки заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, отметив вклад архивистов в "укрепление дружбы и взаимопонимания между братскими народами двух стран".

Заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань, также принимавшая участие в открытии экспозиции, отметила, что "документы и фотографии на выставке в разных плоскостях показывают живую историю китайско-российской дружбы". "Надеюсь, что архивные ведомства двух стран будут расширять практическое сотрудничество, организовывать выставки архивных документов, выпускать их сборники, налаживать контакты между архивно-академическими кругами, полноценно демонстрировать историческую память о дружественных контактах двух народов, чтобы накопленный опыт сегодня служил двум народам", - сказала она.

Охватывая период с 1618 по 2019 гг., экспозиция рассказывает об основных вехах в истории российско-китайских дипломатических отношений, представлениях о Китае в России, влиянии русской культуры на китайское общество на различных этапах развития отношений между двумя странами.

Среди примечательных экспонатов - расшитый шелком экран конца XIX века из собрания Кунсткамеры, приобретенный во время путешествия цесаревича Николая Александровича на Восток, а также привезенный им из Китая халат с драконами второй четверти XIX столетия, хранящийся в коллекции Государственного Эрмитажа. В числе представленных на выставке документов - описание Великой Китайской стены, составленное томским казаком в первой четверти XVII века, рукопись конца XIX века на китайском языке с миниатюрами, изображающими быт местных жителей, текст беседы Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна от 16 декабря 1949 года с пометками "Совершенно секретно" и "Рассекречено" и многие другие.

Выставочный проект подготовлен Российским государственным архивом древних актов, Российским государственным историческим архивом, архивом МИД КНР и Центральным архивом Китая. Участниками проекта также стали Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) и Государственный музей Востока.