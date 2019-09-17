Умер народный артист России Валерий Успенский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, народный артист России Валерий Успенский умер в Петербурге на 81-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром", - сказала собеседница агентства.

Успенский окончил Ленинградскую консерваторию, с 1960 года работал главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, затем - руководителем детского хора Ленинградского радио и телевидения, дирижером Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Хабаровска, хора Балтийской музыкальной академии, руководил студенческими хорами хабаровского Института культуры и искусства.

Успенский являлся профессором, заведующим кафедрой хорового дирижирования, деканом вокального факультета Санкт-Петербургской консерватории и возглавлял хор студентов учреждения. В течение последних лет он провел мастер-классы с хорами разных стран, таких как хор Таусонского университета (США), хор Высшей школы музыки города Энсхеде (Нидерланды) и других.