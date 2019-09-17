Пласидо Доминго дебютирует в оперном спектакле Большого театра в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ), открывающий во вторник очередной сезон, обещает зрителям в новом творческом году как минимум десять премьер, а также дебют выдающегося испанского тенора Пласидо Доминго, который впервые выступит в оперном спектакле Большого театра в Москве. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Планы предстоящего, 244-го сезона были озвучены еще в апреле, но некоторые события тогда было анонсировать преждевременно. Я имею в виду участие Пласидо Доминго в нашем оперном спектакле. Теперь контракт подписан, и об этом можно говорить во всеуслышание", - сказал Урин.

Он проинформировал, что Доминго споет в опере "Травиата" Джузеппе Верди. "Он споет партию Жермона. Я слышал его в этой партии. Это, по-моему, совершенно замечательно", - отметил гендиректор ГАБТ.

По его словам, Доминго примет участие в двух спектаклях "Травиаты", которые запланированы на конец апреля 2020 года. "Доминго выступал в концертах на сцене Большого театра, но в спектакле споет впервые", - подчеркнул Урин.

Урин сообщил, что "имел счастье быть коротко знакомым с Доминго". "Он человек невероятной культуры, доброжелательности и такта, никогда никакого хамства себе не позволит. И в какой замечательной форме он находится, несмотря на возраст. Так что мы ждем и счастливы будем видеть великого Пласидо Доминго в нашем спектакле", - заявил гендиректор ГАБТ.

Нетребко и другие звезды

Относительно звездной пары Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова Урин рассказал, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы эти артисты выступили в опере "Дон Карлос". "Юсиф уже пел в нашем "Доне Карлосе", а Аня еще не участвовала. Сейчас договариваемся о том, чтобы они оба приняли участие в этом спектакле два-три раза в июне 2020 года. Но пока такого контракта нет", - предупредил Урин.

К месту он напомнил, что Нетребко выступит в опере "Саломея" Рихарда Штрауса. "Это будет совместная премьера с Нью-Йоркской Метрополитен-оперой, которая состоится уже в 245-м сезоне, а конкретно, в феврале 2021 года", - уточнил Урин.

Он также назвал имена других звезд мировой оперы, которые выступят на сцене Большого театра. "Это Альбина Шагимуратова, Вероника Джиоева, Ильдар Абдразаков, молодой талантливый итальянский певец Пене Пати", - перечислил руководитель ГАБТ.

Серебренников в Большом

По поводу судьбы балета "Нуреев" в режиссуре Кирилла Серебренникова, Урин сообщил, что спектакль идет в репертуаре, как и все другие постановки. "Каждое название идет 8-10 раз в сезон, - уточнил Урин. - Так вот, "Нуреев" три раза будет показан в ноябре, второй блок, включивший пять представлений, состоится в июле 2020 года".

Что касается гастролей "Нуреева", то, по признанию гендиректора Большого, этот вопрос чрезвычайно сложен. "Во-первых, трудно с площадкой. Требуется большая сцена, которая есть только в Парижской опере, Лондонском "Ковент-Гардене" и Нью-Йоркской Метрополитен-опере", - отметил Урин.

"Во-вторых, требуется вывезти коллектив порядка 400 человек, в числе которых артисты балета и миманса, а также хор и драматические актеры. Спектакль становится неподъемным", - посетовал гендиректор Большого. "Но мы тем не менее ведем переговоры о возможных гастролях", - заверил он.

В репертуаре Большого значится еще один спектакль в постановке Серебренникова, это балет "Герой нашего времени". Относительно новых постановок, то на два ближайших сезона совместных планов с Кириллом Серебренниковым у Большого театра нет, сказал Урин.

"Хочу сообщить еще о соавторе Серебренникова композиторе Илье Демуцком, который по нашему заказу сочиняет оперу. Литературной основой для нее послужила повесть Александра Грина "Блистающий мир". Демуцкий выступает и автором либретто", - проинформировал глава Большого театра.

По его словам, первое прослушивание уже состоялось. "Как только опера будет готова, мы поставим ее в план", - пообещал Урин.

Оперные премьеры

Перейдя к планам наступающего сезона, Урин подчеркнул, что 2019 год проходит под знаком 175-летия со дня рождения русского композитора Николая Римского-Корсакова (1844-1908), в связи с чем в репертуаре Большого театра 244-го сезона появятся сразу две его оперы.

"26 сентября мы выпустим "Сказку о царе Салтане", которую поставит на Новой сцене режиссер Алексей Франдетти, а на 14 февраля 2020 года объявлена премьера оперы "Садко", которую поставит на Исторической сцене один из самых известных сегодня российских режиссеров Дмитрий Черняков. Прежде он сделал целый ряд спектаклей в ГАБТ, но в последнее время, к сожалению, в основном работает за пределами России, и то, что он возвращается в Большой театр, это очень-очень важно", - считает руководитель ГАБТ.

Значительным событием Урин назвал предстоящую премьеру оперы "Гостиный двор". "Это одна из первых русских опер, ее автор - композитор Василий Пашкевич", - уточнил гендиректор. По его словам, ставить спектакль на Камерной сцене будет молодой режиссер Глеб Черепанов, за дирижерским пультом - Филипп Чижевский.

На Камерной сцене также будут показывать оперу Бенджамина Бриттена "Маленький трубочист (давайте создадим оперу)", которую будет ставить тоже молодой режиссер Олег Долин. Продолжит эту режиссерскую линию Владислав Наставшев, который поставит на Камерной сцене оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга".

"Развивая идеи творческого поиска, заложенные основателем Камерной сцены выдающимся оперным режиссером Борисом Покровским, важно, чтобы это пространство оставалось открытым новым именам и экспериментам. Чтобы там осуществлялись постановки редко исполняемых произведений, которые должны стать открытием для нашей публики", - поделился Урин.

Он сообщил, что оперный репертуар Новой сцены пополнится в нынешнем сезоне двумя спектаклями. Речь идет об опере Генри Перселла "Дидона и Эней" - копродукция с Международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе, и опере Моцарта "Дон Жуан", постановку которой осуществит петербургский режиссер Семен Спивак совместно с дирижером Туганом Сохиевым.

Герои Булгакова выйдут на балетную сцену

"Что касается балета, то здесь список премьер откроет "Жизель" Адольфа Адана. Новую хореографическую редакцию этого шедевра осуществит Алексей Ратманский, возглавлявший балет ГАБТ в 2004-2009 годы. Премьера спектакля состоится 21 ноября на Исторической сцене", - сказал Урин.

Далее, по его словам, ожидается премьера сразу трех балетов, которые пойдут в один вечер и будут поставлены специально для Большого театра тремя молодыми российскими хореографами.

"Откроет программу балет Вячеслава Самодурова "Танцемания" на музыку Юрия Красавина, следующим будет показан балет "Времена года" на музыку Александра Глазунова в постановке ведущего солиста Большого театра Артемия Белякова, и завершающим аккордом вечера станет балет под названием "Сделано в Большом", который будет создан петербуржцем Антоном Пимоновым на музыку его земляка, композитора Анатолия Королева", - сообщил Урин, добавив, что премьера запланирована на Новой сцене на 26 марта 2020 года.

Хореограф Эдвард Клюг, который в прошлом сезоне поставил в Большом театре "Петрушку" на музыку Игоря Стравинского, в нынешнем сезоне специально для ГАБТ сделает балет по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" на музыку Дмитрия Шостаковича и Альфреда Шнитке. Премьера пройдет 21 мая 2020 года на Новой сцене.

Концерты, фестивали, гастроли

Гендиректор ГАБТ также сообщил, что оркестр Большого театра продолжит свою концертную деятельность в Зале имени Чайковского, где, в частности, будут исполнены произведения Иоганнеса Брамса и Сергея Прокофьева. Кроме того, оркестр и хор впервые выступят в концертном зале "Зарядье", где прозвучит оратория Сергея Прокофьева "Иван Грозный".

"Расширяя наш оперный репертуар, мы непременно стараемся ежегодно осуществлять концертные исполнения опер, которых нет в нашей постоянной афише - подчеркнул Урин. - В нынешнем сезоне на Исторической сцене в таком формате прозвучат опера Чайковского "Мазепа" и опера Доницетти "Анна Болейн" с Хиблой Герзмава в главной роли".

Большим концертом на Исторической сцене будет отмечено 10-летие Молодежной оперной программы ГАБТ. Важным событием станет для Большого юбилей знаменитого танцовщика и балетмейстера, народного артиста СССР Владимира Васильева, которому в апреле будущего года исполнится 80 лет. "Большой театр покажет новую работу мастера, сделанную им в Татарском театре оперы и балета, а также устроит фестиваль спектаклей, в которых прежде танцевал Васильев, а это балеты "Щелкунчик", "Дон Кихот" и "Спартак", - сказал гендиректор ГАБТ.

"Насыщенным будет и гастрольный график Большого", - продолжил Урин.

В октябре оперная, а в январе балетная труппы выступят в Омане, а в ноябре балет "Спартак" отправится на Тайвань. На март 2020 года запланированы уже ставшие традиционными гастроли оперы, хора и оркестра Большого театра во Франции. Летом 2020 года балет Большого театра будут принимать в двух городах США - Вашингтоне и Чикаго, а затем опера, балет и оркестр ГАБТ будут представлять свое искусство на фестивале в Любляне (Словения).

"Сегодня 244-сезон откроется новой постановкой оперы Чайковского "Евгений Онегин", которую в прошлом сезоне осуществил режиссер Евгений Арье. Выступления балетной труппы начнутся 21 сентября, когда дважды (днем и вечером) будет показано "Лебединое озеро" Чайковского. Проблем со зрителями у нас нет - залы заполняются на 98 процентов", - заключил генеральный директор Большого театра.