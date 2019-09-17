РНБ показала редкие рукописи Модеста Мусоргского на выставке в честь 180-летия композитора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ), обладающая крупнейшим рукописным собранием опер Модеста Мусоргского (1839-1881), открыла во вторник выставку "Мусоргский и музыкальный театр России". Экспозиция посвящена 180-летию со дня рождения классика отечественной оперы, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник отдела рукописей Наталья Рамазанова.

"Основной массив рукописей Модеста Петровича находится у нас. На выставке представлены автографы "Бориса Годунова", "Хованщины", "Сорочинской ярмарки", а также поздний замысел композитора - набросок оперы "Пугачев" - который не был осуществлен", - рассказала Рамазанова.

В экспозицию вошел и принадлежавший Мусоргскому читательский билет номер 7685. Композитор, работая над "Борисом Годуновым", обращался в библиотеке к летописям и источникам, связанным с русской историей XVI-XVII веков. Эти материалы подбирал для композитора его друг - историк искусства Владимир Стасов, работавший в императорской "Публичке". Он позднее передал в библиотеку ценнейшие рукописи Модеста Петровича, составившие основу его фонда.

"На выставке представлены материалы, начиная с древнейших времен - со скоморохов, что напоминает нам о некоторых персонажах произведений Мусоргского. Так, Варлаам и Мисаил в "Борисе Годунове" в какой-то степени взяты из этой культуры скоморошьей", - считает Рамазанова.

Большой интерес представляют письма Мусоргского о его восприятии своеобразия русской оперы, а также рукописи сочинений, ставших предтечей его шедевров: песен, ранней оперы "Саламбо", фрагменты оперы на прозаический текст гоголевской комедии "Женитьба". Здесь же представлена фотогалерея выдающихся певцов в гриме персонажей опер Мусоргского. В этом блистательном ряду - Федор Стравинский, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, итальянский тенор Анджело Мазини, более двадцати лет работавший в Петербурге.

Выставка будет работать до 20 октября.