Три новых литературных премии РПЦ присудят в 2020 году в дополнение к Патриаршей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Три новых литературных премии будут вручены Русской православной церковью (РПЦ) в дополнение к Патриаршей литературной премии в 2020 году. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции, посвященной десятому сезону Патриаршей литературной премии, председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).

"В рамках Патриаршей литературной премии на следующий год учреждены три премии за книги. Лучшая художественная книга будет отмечаться премией имени Достоевского, премия за лучшую молодежную книгу будет носить имя [Сергея] Аксакова, а семейная - святых равноапостольных князей Петра и Февронии. Это то, что мы добавляем в юбилейном сезоне в нашей премиальной работе. При этом книга должна быть издана не позднее чем два года - то есть получается 2018-2019 годы, и книга, изданная в этот период, может быть номинирована", - сказал он.

Вручение не будет привязано непосредственно к Патриаршей литературной премии. "После вручения Патриаршей премии будет вручаться премия Достоевского. <…> Премию имени Петра и Февронии будут вручать в День семьи, любви и верности, место - в городе, где будет проходить главное событие. <…> Это проект "Новая библиотека", но в рамках Патриаршей литературной премии", - добавил он.

Размер вознаграждения за новые премии, сообщил митрополит, составит 250 тыс. рублей. Прием заявок на Патриаршую литературную премию проходит с 14 сентября 2019 года по 1 марта 2020 года. Имена лауреатов будут названы в мае 2020 года.

История премии

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного синода Русской православной церкви по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 декабря 2009 года. С 2011 года она, согласно положению, ежегодно вручается не более чем трем авторам по совокупности их заслуг, а не за конкретные произведения. Согласно информации сайта издательского совета РПЦ, премия, призванная "содействовать развитию взаимодействия РПЦ и литературного сообщества", присуждается в единственной номинации "За значительный вклад в развитие русской литературы".

Номинантам премии, не ставшим ее лауреатами, вручается патриарший знак "За вклад в развитие русской литературы". Награжденные им сохраняют право быть выдвинутыми на Патриаршую премию в будущем.

Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают предстоятели поместных православных церквей, главы самоуправляемых церквей в составе Московского патриархата, епархиальные архиереи РПЦ, органы государственной власти стран СНГ и Балтии, синодальные учреждения РПЦ, а также редакции литературных журналов и организации писателей. Вознаграждение лауреатам составляет 300 тыс. рублей. Его получают авторы, набравшие большинство голосов 31 члена палаты попечителей премии, председателем которой является патриарх Кирилл.