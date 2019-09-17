В Австрии в октябре пройдет фестиваль российского кино

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. На фестивале российского кино в Австрии, который пройдет с 3 по 6 октября этого года, зрители смогут посмотреть шесть кинокартин российских кинематографистов 2018-2019 годов. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госфильмофонда России в Австрии Станислав Ленгинович.

Показы пройдут в австрийских кинотеатрах Metro Kinokulturhaus, Burg Kino и в Российском центре науки и культуры в Вене. Все фильмы будут демонстрироваться с субтитрами. Этот фестиваль российского кино в Австрии станет юбилейным, десятым.

Откроет фестиваль показ в РЦНК нового фильма "Порт" режиссера Александры Стреляной с Алексеем Гуськовым в главной роли. В этот же день будет представлена короткометражная картина "Валенки" режиссера Анны Прудниковой. 4 октября здесь же покажут молодежную комедию "Я не такой, я не такая" режиссера Руслана Паушу. Продолжит программу дня короткий метр - комедия "Вегетарианка" режиссер Алексея Зотова.

5 октября в Burg Kino состоится показ фильма "Проводник" режиссера Ильи Максимова. Создатели позиционируют картину как молодежный триллер о молодых людях поколения Y (миллениалы), обладающих сверхъестественными способностями. 6 октября Metro Kinokulturhaus покажет ленту "Любовницы" режиссера Елены Хазановой.

Организатором кинофестиваля выступила кинокомпания "Фабрика Арт Кино" при поддержке Министерства культуры России.