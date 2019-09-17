В аэропорту Петербурга открыли инсталляцию, посвященную Театральной олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Экспозицию, посвященную Театральной олимпиаде и ее основной российской площадке - Александринскому театру, открыли в петербургском аэропорту Пулково. Инсталляция с декорациями в виде ярусов знаменитого театра, а также с костюмами из его коллекции знакомит зрителей с афишей международного театрального фестиваля, сообщили во вторник в пресс-службе олимпиады.

"Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной столицы", Александринский театр и Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума открыли в зоне внутренних вылетов воздушной гавани инсталляцию "Театральная олимпиада 2019 в Пулково". Выставка приурочена к Году театра в России и продлится до 30 ноября", - говорится в сообщении.

В центре инсталляции в уменьшенном масштабе воспроизведены золоченые, бархатные ярусы исторической сцены Александринки, а также представлен макет здания театра, созданного в 1832 году зодчим Карлом Росси. Рядом демонстрируются костюмы из театральной коллекции: платье Белой королевы из спектакля "Укрощение строптивой", костюм Двойника из спектакля "P.S. капельмейстера Иоганнеса Крайслера, его автора и их возлюбленной Юлии" и "железный" костюм Духа театра, созданный к отмечавшемуся в 2006 году 250-летию знаменитой петербургской сцены.

"В видео-дайджесте афиши Театральной олимпиады 2019 представлены фрагменты спектаклей, показывающие срез современной российской театральной культуры в ракурсе связей с мировым театром. Видеосюжет о Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства кратко повествует о пяти музеях объединения, хранящего историю всего русского театра и музыки от их истоков до наших дней", - отметили в пресс-службе.

В рамках Театральной олимпиады Александринский театр совместно с информационным агентством ТАСС представили на сайте tass.ru виртуальную экскурсию по театру, выполненную в формате видео 360 градусов. Отмечается, что пользователи проекта "День театра" получат возможность понаблюдать за изготовлением декораций и костюмов, познакомиться с тонкостями работы гримеров, побывать на репетициях, увидеть спектакль из-за кулис и узнать малоизвестные факты из театральной жизни.

Театральная олимпиада - масштабный международный театральный фестиваль и одно из ключевых событий Года театра в России. Она проводится с марта по декабрь 2019 года и охватывает все регионы России. Александринский театр является основной площадкой и ведущим организатором Театральной олимпиады в России, ее оператором выступает Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума. Цель олимпиады - показ лучших достижений современного театра, единение разных театральных школ, диалог их основателей и зрителей.