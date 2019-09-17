Публичные репетиции, экскурсии и бенефисы представят зрителям Волковского театра в октябре

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова представит в юбилейном 270-м сезоне проект "Открытый театр", который позволит зрителям посетить репетиции. Также будут регулярно проводиться экскурсии и бенефисы актеров, сообщил во вторник журналистам служащий в Волковском театре народный артист России Валерий Кириллов.

"Восьмого октября стартует проект открытых репетиций - публика, которая пришла покупать билет, уже имеет эксклюзивную возможность поучаствовать, посмотреть, заглянуть за кулисы нашего рабочего процесса, все будет разыгрываться буквально у кассы. Уже определены люди, которые будут водить экскурсии по театру, две группы по 10-15 человек, две экскурсии в день - с 8 октября мы планируем этим заниматься. <…> Невероятный интерес вызывает направление бенефисы. Это люди, которые работали в театре, которые завоевали любовь зрителей, 11 октября стартует проект моим творческим вечером", - сказал он.

По словам Кириллова, на экскурсиях гости театра узнают исторические факты и театральные байки. "Мы будем говорить о том, что было до нас, что происходит сейчас, о кочевой жизни, которой живет театр", - рассказал он.

Бенефис, отметил артист, станет разговором со зрителем о театре. "Эдакое путешествие в мое личное закулисье, в мое детство, в мою мечту. И далее в проекте примут участие все наши заслуженные артисты, вся плеяда. Программа первых трех бенефисов уже определена", - добавил Кириллов.

Как сообщил журналистам художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис, проект публичных репетиций будет называться "Открытый театр". Его суть в том, чтобы зритель воспринимал сам театр как арт-объект. "Это проект для жителей, для зрителей, которые могут прийти сюда, познакомиться с интерьерами, с жизнью и функционированием театра", - отметил он.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, здание выполнено в стиле неоклассицизма. На фасаде театра и боковых стенах расположены скульптурные композиции, на портике - скульптурная группа, в центре которой Аполлон-кифаред, слева - муза трагедии Мельпомена, справа - муза комедии Талия.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Документ опубликован 17 сентября на портале правовой информации. Президент поручил Минкультуры включить театр в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, а правительству - обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности учреждения.