Олег Басилашвили сыграет в первой премьере сезона БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова в Петербурге покажет в среду первую премьеру сезона - спектакль "Палачи", где главную роль играет народный артист СССР Олег Басилашвили. Пьесу Мартина Макдонаха специально для этого актера поставил режиссер Николай Пинигин.

Премьера посвящена 100-летию Большого драматического театра и юбилею его ведущего мастера Басилашвили, которому в сентябре исполняется 85 лет.

"Главная роль в спектакле особенно сложна, и для меня большая честь, что ее играет именно Олег Басилашвили. Я считаю, что это его роль. Он прекрасный, образованный человек с потрясающим чувством юмора и великий артист с сильной актерской школой. Уверен, замечательные молодые актеры БДТ многому у Олега Валериановича учатся", - сказал журналистами режиссер-постановщик.

Пинигин назвал "Палачей" Макдонаха одной из лучших пьес, которые он читал за последние годы. По его словам, "в ней есть и нежность, и черный юмор, и в то же время она очень серьезная".

Главный герой палач Гарри Уэйд - человек военного поколения, который помнит Нюрнбергский процесс, а его дочь Ширли и ее приятель Муни представляют поколение The Beatles, Элвиса Пресли, поколение, которое принесло в мир либерализм и отмену смертной казни.

Сезон премьер

Новый творческий год Большого драматического театра богат премьерами. По словам художественного руководителя Андрея Могучего, "сезон во многом рассчитан на молодых артистов". Сам худрук в декабре планирует показать заключительный эпизод театрального сериала "Три толстяка", работа над которым началась в 2017 году.

В планы труппы включена новая работа народной артистки России Нины Усатовой. Пьесу специально для нее пишет Евгений Гришковец. Так поступил ранее и драматург Иван Вырыпаев, сочинивший пьесу "Волнение" для Алисы Фрейндлих. Ее московская премьера намечена на январь.

Два шедевра мировой классики приглашены поставить зарубежные мастера. В апреле будущего года на основной сцене состоится премьера шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" в прочтении эстонского режиссера Тиита Ойяссо. В июне спектакль "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского покажет художественный руководитель японского театра Chiten (Читен) Мотои Миура.

В 2020 году в БДТ начинается проект "Что делать. Стратегии художественного руководства". В течение года на базе второй сцены БДТ - Каменноостровского театра - свои авторские программы представят четыре режиссера из Москвы и Петербурга: Евгения Сафонова, Александр Молочников, Денис Хуснияров, Кирилл Вытоптов. На Малой сцене БДТ в ноябре свои одноактные постановки вынесут на суд зрителей участники проекта "Курсовая" - студенты режиссерского курса Андрея Могучего.

В Основном здании БДТ нынешней осенью будет открыт памятник первому художественному руководителю Большого драматического театра поэту Александру Блоку работы заслуженного художника России Евгения Ротанова.