В посольстве России в США прошел концерт пианиста Юрия Шадрина

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Концерт произведений Фредерика Шопена в исполнении пианиста-виртуоза Юрия Шадрина состоялся во вторник в посольстве России в США. В Золотом зале представительского здания российской дипмиссии на "Вечере Шопена" присутствовали, к примеру, послы Киргизии и Туркмении Болот Отунбаев и Мерет Оразов, временный поверенный в делах Белоруссии в США Дмитрий Басик и даже посол Белиза Даниэл Гуттьеррес.

"Язык культуры, язык музыки остается универсальным средством общения. Он не может заменить диалога на профессиональные темы, но очень его облегчает. Мы прилагаем большие усилия для сохранения и развития российско-американских культурных связей", - подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов.

Атташе по вопросам культуры Дарья Анисимова отметила, что новое выступление Шадрина в посольстве РФ в США стало уже третьим. Дипломат поблагодарила музыканта, выступающего во многих странах мира, за то, что ему удается находить в своем плотном графике время для концертов в посольстве России в Вашингтоне.

Со своей стороны Шадрин подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС, что считает выступления, подобные нынешнему, не менее важной частью своей профессиональной деятельности, чем концерты на крупнейших мировых площадках. "В какой-то момент начинаешь понимать, что обязанность музыканта - это не только играть в больших концертных залах и каких-то известных сериях. Искусство и, в частности, музыку надо доносить до каждого человека. Я считаю, что [в этом заключается] обязанность каждого музыканта, особенно в наше время", - пояснил артист.

"Для меня всегда [был важен] пример великого Святослава Рихтера, который в зените своей славы взял автобус, поехал по России и играл в каждом городе, в любой музыкальной школе, нес музыку людям, - сказал пианист. - Я считаю, что для артиста, для музыканта - это самое важное".

"Музыка и искусство - это в принципе то, что объединяет всех людей независимо от того, на каком языке мы разговариваем, где мы выросли. Когда мы слышим музыку великих композиторов, и Шопен, конечно, из их числа, мы все чувствуем себя поглощенными ею, мы все можем ее понять. Мы можем не говорить по-польски, не бывать в Польше и даже [вообще] не путешествовать, но мы все, слушая эту музыку, можем понять ее, ее эмоции, и в этот момент мы все объединены - неважно, откуда мы, какой национальности, и на каком языке мы разговариваем", - добавил Шадрин. Являющийся победителем ряда международных конкурсов музыкант обучался в Московской государственной консерватории имени Чайковского. В последние годы Шадрин живет в США.