Бронзовый памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви установят в парке в Дербенте

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Дербента планируют установить бронзовый памятник азербайджанскому поэту и мыслителю Средневековья Низами Гянджеви в городском парке его имени, рассказал ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"Памятник будет отлит из бронзы. В 2019 году уже начнется его изготовка. А установить памятник планируется в 2020 году", - рассказал собеседник агентства.

По словам Магомедова, власти города провели конкурс на самый лучший проект монумента, победителем которого стал скульптор из Махачкалы. Жюри выбрало эскиз памятника, на котором поэт будет изображен в сидячем положении с бумагой и пером в руках. В настоящее время в парке установлена гипсовая статуя. Установка бронзового памятника запланирована в рамках реконструкции всего парка.

Низами Гянджеви - великий азербайджанский поэт и мыслитель XII века. Парк имени классика азербайджанской литературы расположен в центре Дербента и является самым большим в городе. На его территории расположены руины древней городской стены, старинный маяк и памятник поэту.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.