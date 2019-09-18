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Северный Кавказ

Благоустройство "Крепости семи братьев" в Дагестане позволит увеличить турпоток в пять раз

Речь идет о благоустройстве территории вокруг крепости и открытии музея истории табасаранского народа рядом с ней

СЕЛО ХУЧНИ /Республика Дагестан/, 18 сентября. /ТАСС/. Благоустройство территории у средневековой Крепости семи братьев и одной сестры в Табасаранском районе Дагестана позволит увеличить туристический поток со 100 человек в день до 500. Об этом ТАСС сообщил глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

"Крепость семи братьев и одной сестры - это объект культурного наследия федерального значения, мы ее не трогаем. Речь идет о благоустройстве территории вокруг крепости и открытии музея истории табасаранского народа вблизи крепости. Мы подсчитали, что если до ремонта турпоток в крепость составлял около 100 человек, то после завершения благоустройства поток туристов с апреля по конец сентября будет составлять 300-500 человек в день", - рассказал Курбанов.

Он добавил, что местный частный инвестор вложил в реализацию этого проекта 6 млн рублей. "Все работы будут завершены в ближайшие время, к 90-летию района, музей также будет открыт в юбилей района в этом году в конце сентября", - уточнил Курбанов.

По его словам, в музее табасаранского народа будут представлены ткацкие станки (район издавна славится ковроткачеством), гончарные изделия, искусство местных мастеров в резьбе по дереву, другие работы народно-художественных промыслов как современные, так и исторические.

"Мы хотим развивать туристическую привлекательность нашего района, чтобы к нам больше приезжало туристов из других регионов", - отметил глава района. Он считает, что реализация проекта благоустройства легендарной Крепости семи братьев и одной сестры поможет осуществить задуманное.

Средневековая крепость примерно в полутора километрах от села Хучни получила свое название благодаря легенде о том, что в ней проживали семь братьев-богатырей и красавица-сестра. Братья охраняли от набегов персов и других неприятелей все соседние села. Табасаранский народ сплотился, дал отпор врагам, и захватчики отступили.

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