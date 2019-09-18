Пушкинский музей откроет в усадьбе Лопухиных пространство для молодежи

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина откроет в усадьбе Лопухиных в октябре 2019 года новое пространство, которое станет основной площадкой для проведения молодежных программ направления "Пушкинский.Youth". Там будут располагаться лекционный зал, зона отдыха, VR-студия.

"Новое пространство направления "Пушкинский.Youth" займет часть исторического здания усадьбы Лопухиных, которая была построена в конце XVII века. Усадьба станет местом привлечения молодых людей, где они смогут работать, используя материалы медиатеки, готовиться к музейным проектам, самостоятельно заниматься после школы, общаться и просто отдыхать. Пространство будет доступно не только для участников программ музея, но и для всех желающих", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

В усадьбе будут работать исследовательская лаборатория, читальный зал, выставочная площадка, медиатека, лекционное пространство, а также зона отдыха и коворкинг. Также там планируется создать VR-студию с возможностью демонстрации VR-проектов для посетителей и творческой работы участников. Новую площадку планируется открыть в октябре.

"Проект "Пушкинский.Youth" направлен на воспитание будущей интеллектуальной элиты. Эти ребята не обязательно свяжут свою жизнь с искусством, но мы верим, что они сохранят все то, что даст им время, проведенное в музее, друг с другом и с нашими коллегами - большими профессионалами своего дела. Участники этого проекта в дальнейшем станут проводниками наших идей", - говорит директор Пушкинского музея Марина Лошак, чьи слова приводит пресс-служба.

Усадьба Лопухиных располагается в Малом Знаменском переулке, рядом с главным зданием Пушкинского музея. Ранее в ней располагался Музей Рерихов, который теперь находится на ВДНХ. В конце июня этого года директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов сообщил журналистам, что усадьбу передают в ведение Пушкинского музея. Тогда же сообщалось, что здание будет интегрировано в создающийся музейный городок.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея, которое отмечалось в 2012 году. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 года реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр). Также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.