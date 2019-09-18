Сериал по "Властелину колец" снимут в Новой Зеландии

Как сообщили в новозеландском министерстве бизнеса, инноваций и занятости, Окленду удалось опередить Шотландию и выиграть право стать местом съемок сериала, предваряющего киносагу "Властелин колец". Планируется, что съемки пилотной серии начнутся уже в ближайшие три месяца и будут проходить сразу на трех площадках, расположенных на Северном острове.

СИДНЕЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Amazon Prime намерен запустить в производство сериал "Властелин колец", который будет сниматься в Новой Зеландии и станет одним из крупнейших кинопроектов страны. Его стоимость составит более $950 млн.

"Подобное кинопроизводство станет новым импульсом для развития новозеландской киноиндустрии, создаст новые рабочие места и привлечет значительные инвестиции в отрасль", - заявил министр экономического развития страны Фил Туайфорд, выступая перед журналистами в Веллингтоне.

Представители Amazon Prime держат в секрете основные сюжетные линии сериала, однако они раскрыли, что первая серия будет посвящена молодому потомку короля Араторна - Арагорну, которого в оригинальной киносаге сыграл Вигго Мортенсен, а сам сериал не затронет события, описанные в книгах Толкина.

Amazon Prime Video - стриминговый сервис компании Amazon, запущенный в 2006 году в США и доступный в России с 2016 года. Сервис позволяет смотреть телепрограммы, сериалы и фильмы по платной подписке, доступен на телевизорах Smart TV, компьютерах и мобильных устройствах, возможна загрузка видео для офлайн-просмотра.

Кинотрилогия "Властелин колец", снятая режиссером Питером Джексоном, представляет собой три связанных единым сюжетом кинофильма, опирающихся на роман Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец". Киносага стала одним из самых крупных проектов в истории кино, реализация которого заняла восемь лет. Трилогия имела большой финансовый успех. Фильмы были положительно приняты критиками и выиграли 17 премий "Оскар". Заключительная картина "Возвращение короля" получила все 11 "Оскаров", на которые была номинирована, что является рекордным количеством наград Американской киноакадемии для одного фильма - за всю историю столько же статуэток смогли получить только два фильма: "Бен-Гур" Уильяма Уайлера и "Титаник" Джеймса Кэмерона.