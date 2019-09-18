В театральном колледже Табакова изменится программа подготовки актеров

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым провести эксперимент по программам подготовки актеров в Московском театральном колледже Олега Табакова.

"Правительству РФ совместно с правительством Москвы обеспечить... проведение на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Московский театральный колледж при государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Московский театр под руководством О. Табакова" эксперимента по апробации и внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в среду на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, которые должны представить доклад о проделанной работе до 15 декабря.

Также Путин рекомендовал правительству Москвы "рассмотреть вопрос о внесении в устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Московский театральный колледж при государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Московский театр под руководством О. Табакова" изменений, предусматривающих определение названной образовательной организации в качестве нетиповой образовательной организации, реализующей образовательные программы".

Московский театральный колледж Олега Табакова был основан в 2009 году. Он готовит специалистов по специальности среднего профессионального образования "актерское искусство". Основал школу народный артист СССР Олег Табаков. После смерти Табакова в 2018 году преемником стал один из его учеников, народный артист РФ Владимир Машков.