Шестой фестиваль "Литература и кино - детям" открылся в Гатчине под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Участники со всей России прислали свои работы на шестой кинофестиваль "Литература и кино - детям", который открылся в среду в Гатчине под Санкт-Петербургом. В этом празднике, наряду с профессионалами, принимают участие даже дошкольники, которым помогают создавать короткометражки в любительских студиях, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Наталия Буш.

"В этом году подано рекордное количество заявок на детские творческие конкурсы, которые стали изюминкой "Литературы и кино - детям". Если раньше география участников сводилась к Гатчинскому району, Ленинградской области и Санкт-Петербургу, то в этом году в фестивале принимают участие ребята из многих регионов России в возрасте от 5 до 18 лет. Из почти сотни присланных работ отборочная комиссия сформировала список участников, прошедших в финал кинематографического конкурса "Дебют". Это мультипликационные, документальные, игровые фильмы в разных жанрах. Их покажут на большом экране в кинотеатре "Победа" в присутствии жюри кинофестиваля", - сказала Буш.

Параллельно на фестивале пройдет конкурс литературных произведений в жанрах рассказ, сказка и стихотворение. Работы оценит жюри под председательством петербургского писателя Валерия Попова. В конкурсе, помимо петербуржцев и москвичей, участвуют школьники из Архангельской, Белгородской, Владимирской, Свердловской и Челябинской областей, республик Башкортостан, Коми, Удмуртия, а также Пермского и Краснодарского краев.

На фестивале покажут четыре новых детских художественных фильма - "Солдатик" режиссера Виктории Фанасютиной, "Позвоните Мышкину" Ильи Казакова, "Домовой" Евгения Бедарева и "Подкидыш" Сергея Васильева. Подготовлена также ретроспективная программа картин для детского и юношеского возраста - от "Республики ШКИД" до "Мэри Поппинс, до свидания".

В программу также включен открытый урок литературы директора Всероссийского музея имени А. С. Пушкина, культуролога и сценариста Сергея Некрасова. Мероприятие завершится 20 сентября объявлением лауреатов.

Детский фестиваль "Литература и кино" шесть лет назад отделился от взрослого ежегодного российского кинофестиваля того же названия, который прошел в апреле 2019 года в 25-й раз.