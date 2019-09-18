Российский фильм о фридайвинге с Викторией Исаковой выйдет весной 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российская кинокартина о фридайвинге (подводное плавание с задержкой дыхания) с Викторией Исаковой в главной роли выйдет на большие экраны в марте 2020 года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе кинопроекта. В основе фильма - история многократной обладательницы мировых рекордов в этом виде спорта Натальи Молчановой.

"В марте 2020 года на большой экран выходит "Один вдох" - первый российский художественный фильм, снятый в открытом море на стометровой глубине. Картина основана на реальных событиях и связана с историей легендарной "королевы фридайвинга" Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015 году", - сообщили в пресс-службе фильма со ссылкой на продюсера Ольгу Данову, которая представила проект на международном контент-форуме "Кино Экспо" в Санкт-Петербурге.

Съемки фильма прошли в 2018-2019 гг., сцены погружения снимали в открытом море у берегов Мальты. Отмечается, что для работы над подводными кадрами была приглашена ведущая мировая команда спецсъемок на открытой воде и режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражками, которые она снимает вместе с супругом Гийомом Нери. Оба профессионально занимаются фридайвингом, а в прошлом - чемпионы и рекордсмены в этом виде спорта. Прокатом картины будет заниматься компания "КАРО".

"Фильм "Один вдох" не о спорте. Для меня и режиссера Елены Хазановой это была личная история сильной женщины, которая в 40 лет решилась полностью поменять свою жизнь и совершила настоящую революцию. Но наша история не о преодолении, а о силе духа и невероятных человеческих возможностях", - приводят в пресс-службе слова продюсера.

Главную роль в картине исполнила Виктория Исакова, которая для подготовки к роли год занималась фридайвингом в Москве. "Моя героиня - это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге", - цитируют в пресс-службе актрису.

Наталья Молчанова, являвшаяся сооснователем и первым президентом Федерации фридайвинга России, за 10 лет в этом виде спорта стала самой титулованной женщиной-фридайвером в мире. На ее счету - 41 мировой рекорд и 23 титула чемпиона мира, она также разработала собственную методику обучения. Молчанова пропала без вести у берегов острова Форментера (Испания) в августе 2015 года.