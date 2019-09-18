Грань неизвестного расписного "неба" обнаружили в Кенозерье Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Грань неизвестного расписного "неба" (потолочного перекрытия деревянных храмов Русского Севера, расписанного на библейские сюжеты - прим. ТАСС) обнаружили в Кенозерском национальном парке Архангельской области. Как в среду рассказала ТАСС главный хранитель музейных фондов парка Анна Анциферова, уникальную находку передал в дар житель Архангельска.

"Житель Архангельска Андрей Чудиков передал в дар в музейный фонд Кенозерского национального парка радиальную грань "Апостол и евангелист Иоанн Богослов" расписного часовенного "неба". Это очень важная находка, настоящее открытие для культуры Архангельской области и культуры Русского Севера", - сказала Анциферова.

Собрание кенозерских "небес" - самое большое в стране. Оно состоит из 17 полных комплексов, еще четыре "неба" были в виде отдельных граней, сейчас фрагментами будут представлены пять "небес". Пока неизвестно, в каком населенном пункте и какой часовне размещалось "небо".

"Это точно территория Кенозерья, но часовня и деревня неизвестны. От Майлахты до Ошевенска, где была найдена грань, шла старинная почтовая дорога. Там был какой-то населенный пункт, или стояла придорожная часовня, - пояснила собеседница агентства. - Находка - еще одно подтверждение, что "небеса" были важным культурным явлением для этой территории в XVIII-XIX веках".

Предварительно находка датируется 1880-ми годами. Грань в хорошем состоянии, небольшие повреждения, скорее всего, результат падения "неба" во время обрушения часовни. Планируется провести консервационные работы, но в срочной реставрации находка не нуждается. Ее уже разместили в экспозиции в музее "Рухлядный амбар" в деревне Вершинино в Кенозерье.

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.