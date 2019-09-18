В Железноводске на фестивале покажут более 80 авторских кукол

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Фестиваль авторских кукол "DOLLина грез" пройдет в октябре в Железноводске (Ставропольский край). На ставропольский курорт съедутся кукольницы со всей России и из стран ближнего зарубежья, сообщила в среду пресс-служба горадминистрации.

"Трехдневный фестиваль в Железноводске стартует 10 октября. Жители и гости курорта смогут в рамках фестиваля посетить мастер-шоу и круглые столы, а также пообщаться со знаменитыми кукольницами России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в преддверии фестиваля в Пушкинской галерее открылась выставка "Прекрасный мир авторской куклы", которая будет работать до 30 ноября.

"В экспозицию вошли более 80 уникальных кукол и мишек Тедди из личной коллекции известной во всем мире кукольницы Светланы Пчельниковой. Свою коллекцию мастерица собирала более 30 лет в разных уголках планеты. Центральным экспонатом стала кукла, сшитая по эскизу летчика-космонавта Романа Романенко", - отмечается в пресс-релизе.

В горадминистрации также сообщили, что из Эстонии в Железноводск привезли прототип Хозяйки Железной горы, которую сшили специально для выставки.