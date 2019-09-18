Умер театральный режиссер Александру Дарие

БУХАРЕСТ, 18 сентября. /ТАСС/. Один из самых известных театральных режиссеров Румынии Александру Дарие умер в среду в возрасте 60 лет от цирроза печени. Об этом сообщило агентство AGERPRES.

Александру Дарие - сын актеров Юрие Дарие и Консуэлы Русу. Он поставил многочисленные спектакли как в Румынии, так и за рубежом - от США до Японии. Самые известные его работы - "Сон в летнюю ночь" и "Зимняя сказка" по Уильяму Шекспиру, а также "Три сестры" по Антону Чехову.

С 2002 года занимал пост директора бухарестского театра имени Лучии Стурдзы Буландры. В 2006-2011 году был председателем Союза театров Европы. В 2012 году участвовал в Фестивале Союза театров Европы в Москве, где показал на сцене Малого театра спектакль "Из записок неизвестного" по Федору Достоевскому.

Александру Дарие - лауреат румынских и зарубежных наград и премий.