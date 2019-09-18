Алексей Герман планирует восстановить в фильме "Воздух" фрагмент блокадного спектакля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Герман планирует в своем новом фильме "Воздух", рассказывающем о летчиках в период начала Великой Отечественной войны, восстановить фрагмент блокадного спектакля Театра музыкальной комедии, сообщил он ТАСС.

"Будут очень большие съемки, в том числе мы будем очень много снимать в Петербурге каких-то вещей, в том числе про блокаду, которые вообще никто никогда не снимал. Как вы знаете, в [Театре] музкомедии были спектакли. Часто прерывались спектакли, иногда по шесть-семь раз в одном месте. Мы хотим восстановить один из спектаклей, к примеру, и снять его кусочек", - рассказал Герман, напомнив, что театр работал на протяжении всего периода блокады Ленинграда.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Театра музкомедии, Герман консультировался с сотрудниками, посвятив их в свой замысел, и получил досье материалов по блокадной истории героической труппы. Накануне театр отметил гала-концертом "Нам - 90!" свой юбилей, восстановив для праздничной программы фрагменты постановок разных десятилетий. Блокадный период в этой панораме представляла героическая комедия "Раскинулось море широко", написанная специально для театра композиторами и писателями политуправления Балтфлота. Премьера была сыграна 7 ноября 1942 года, как ответ врагу на его намерение захватить город.

Отказ от компьютерной графики

Режиссер также отметил, что при создании фильма будут задействованы съемочные технологии, ранее не применявшихся в стране. "Мы не только изобретаем, мы заканчиваем инжиниринг сложнейших технологий съемок боев, которые фактически никогда до этого в России не использовались. Мы будем, наверное, первыми. Это очень сложный технологический процесс. <...> У нас в разных странах были проведены технологические тесты, в результате которых мы от одних технологических решений отказались, и к другим технологическим решениям пришли", - пояснил режиссер.

Так, творческая команда "Воздуха" намерена отказаться от использования компьютерной графики. "Мы считаем, что компьютерная графика - это не всегда правильное решение. У нас будет очень много настоящих, рукодельных вещей", - сказал Герман, добавив, что он поставил перед собой условную задачу "сделать не хуже, чем "Дюнкерк", с бюджетом в 15 раз меньше".

В настоящее время специально для фильма идет изготовление полноразмерных моделей самолетов. "Если у нас на аэродроме стоят самолеты, то это <…> один в один копии самолетов, которые были, - отметил режиссер. - Мы будем использовать настоящие самолеты, летающие. К сожалению, легендарных самолетов Як-1, Як-3 летающих в России нет, поэтому нам придется часть этих самолетов везти из-за границы, потому что очень многое было со времен СССР утрачено".

Неожиданный актерский состав

Кроме того, для съемок, которые стартуют в скором времени, восстанавливают костюмы периода начала войны. "Технологии изготовления были утрачены, и мы вынуждены заново их осваивать. Мы специально изготовляем ткань под гимнастерку образца начала войны - специально, у нас на заводе размещен заказ, и только после максимально аутентичной ткани мы уже приступаем к изготовлению форм, чтобы это была не позднесоветская форма, которая часто используется в советских военных фильмах, которая была со складов, а именно та, с той строчкой, как было на начало войны", - отметил режиссер.

По его словам, выход картины ожидается через год-полтора. На данном этапе кастинг почти завершен, сказал Герман. Он отказался пока объявить имена основных действующих лиц, но анонсировал участие известных российских актеров. "Будут неожиданности", - сохранил интригу он.