Театры Петербурга проведут туры по закулисью и творческие встречи в рамках нового проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Петербургские театры подготовили обширную программу спецпоказов спектаклей, экскурсий по закулисью и творческих встреч. Они пройдут на разных площадках в один день - 21 сентября. Мероприятия состоятся в рамках нового городского проекта "Открытие театрального сезона", созданного к Году театра, сообщили журналистам в среду в пресс-службе комитета по культуре.

"Это событие позволит еще раз напомнить петербуржцам и гостям культурной столицы о том, что театры и концертные организации нашего города уже открыли свои двери для зрителей, подготовили в новом сезоне яркие премьеры и творческие сюрпризы. И в этот день, 21 сентября, обо всем можно будет узнать в самих театрах, заглянуть за кулисы, встретиться с любимыми артистами. Этот проект, зародившийся в Год театра, получит свое логичное продолжение, - мы планируем сделать открытие театрального сезона петербургским праздником, которого будут ждать с нетерпением", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко.

Так, в этот день Театр им. В. Ф. Комиссаржевской проведет традиционную встречу друзей, на которой худрук Виктор Новиков и главный режиссер Леонид Алимов расскажут о планах на предстоящий сезон и поздравят с юбилеем заслуженную артистку России Анастасию Мельникову. Групповые экскурсии по Театру им. Ленсовета проведет заведующая музеем театра Вера Матвеева.

В Молодежном театре на Фонтанке состоится творческая встреча "Магия сцены", участники которой смогут увидеть работу сценического оборудования Большой сцены и пообщаться с художественным руководителем театра Семеном Спиваком и директором Ольгой Романецкой. Петербург-Концерт подготовил интерактивную детскую программу под названием "Театральные тайны": с музыкальными ребусами, сбором театрального прожектора и практическим знакомством с работой театральных звукооформителей.

В акции также примут участие Михайловский театр, Театр музыкальной комедии, театр "Приют комедианта", Театр комедии им. Н. П. Акимова, Мюзик-Холл, театр-фестиваль "Балтийский дом", Театр эстрады им. Аркадия Райкина, театр "Мастерская" и многие другие. В общей сложности несколько десятков мероприятий пройдут на 17 театральных площадках города, их посещение предполагается по предварительной записи.