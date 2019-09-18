Российский космонавт озвучил командира корабля в фильме "К звездам" с Брэдом Питтом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Артемьев озвучил командира корабля в фильме-одиссее Джеймса Грэя "К звездам" (Ad Astra), в котором главную роль играет Брэд Питт.

"Пару дней назад я вас заинтриговал неожиданной новостью и сегодня решил приоткрыть завесу тайны. Друзья, мне впервые в жизни посчастливилось принять участие в работе над большим голливудским проектом. В фильме "К звездам" я озвучил командира корабля, который вместе с героем Брэда Питта отправился в непредсказуемое путешествие по нашей галактике", - написал Артемьев в среду в своем Instagram.

"Знаете, в космосе всегда нужен такой человек, на которого можно положиться, кто даст важный совет по существу и знает, как действовать в сложных ситуациях. Мой герой именно такой. Уверен, что вы согласитесь со мной, когда посмотрите фильм "К звездам" - в кинотеатрах картина выйдет с 26 сентября", - уточнил космонавт.

Артемьев во время пребывания на Международной космической станции (МКС) столкнулся с нештатной ситуацией, когда 30 августа 2018 года было зафиксировано падение давления воздуха внутри МКС. Причиной его утечки стала микротрещина размером в 1,5-2 мм в корпусе бытового отсека пилотируемого корабля "Союза МС-09". 30 и 31 августа Артемьев и его коллега по экипажу Сергей Прокопьев провели ремонтные работы: на обнаруженную дыру была наложена заплата из нескольких слоев эпоксидной смолы. После обеспечения герметичности "Союза МС-09" экипаж МКС вернулся к обычному режиму работы.