В Нижнем Новгороде начался фестиваль научного кино

ТАСС, 18 сентября. Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) открылся в Нижнем Новгороде на площадке Парка науки Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского (ННГУ) - структурного подразделения вуза, которое занимается популяризацией науки. Кроме показов документальных фильмов, на кинофоруме пройдут лекции, мероприятия для детей и Science Slam - битва молодых ученых, которые представят зрителям результаты своих исследований. Об этом сообщила ТАСС директор Парка науки ННГУ Лидия Кравченко.

"Полтора года назад мы проводили показы фильмов в рамках ФАНК, в этом году к нам присоединились московские организаторы фестиваля, которые привезли в Нижний Новгород полноценную программу на несколько дней - это не только кинопоказы, но и активности для детей, лекции, Science Slam. Это битва молодых ученых, у каждого из которых есть только 10 минут, чтобы рассказать аудитории, чем он занимается, представить свои исследования, зрители в финале аплодисментами выбирают лучшего", - рассказала Кравченко.

На фестивале жители Нижнего Новгорода смогут увидеть пять документальных фильмов, которые рассказывают о роботах, медведях Камчатки, антарктическом озере Восток, феномене креативности. ФАНК в Нижнем Новгороде открыл фильм американского режиссера Иэна Чейни "Самое неизведанное" об общении ученых, занимающихся исследованиями в различных областях науки.

"Каждый год мы формируем новую программу фильмов, стараемся выбрать новые или снятые в течение последних нескольких лет. Это ленты, каждая из которых рассказывает историю, в идеале - личную", - пояснила ТАСС продюсер ФАНК Арина Пушкина.

По ее словам, кинопрограмма будет интересна старшими школьникам, студентам и молодым людям до 40 лет. На фестивале будут работать площадки, рассчитанные также на детскую аудиторию. Вход на все мероприятия ФАНК бесплатный. Нынешний кинофорум продлится до 22 сентября.

Фестиваль актуального независимого кино проводится с 2015 года. По словам организаторов, он не привязан к конкретному городу и дате. Кроме Нижнего Новгорода, показы в рамках ФАНК пройдут до конца года в Воронеже, Благовещенске, Тобольске и других российских городах.