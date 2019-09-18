Выпускники колледжа Олега Табакова будут получать дипломы о высшем образовании

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Изменение программы подготовки актеров в Московском театральном колледже Олега Табакова будет включать переход на пятилетнее обучение, выпускники смогут получить диплом о высшем образовании. Об этом сообщил ТАСС в среду художественный руководитель колледжа, народный артист России Владимир Машков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Москвы обеспечить проведение на базе колледжа эксперимента по внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, которые должны представить доклад о проделанной работе до 15 декабря.

"Мы с радостью и невероятной благодарностью узнали, что президент Владимир Путин поддержал нашу инициативу по проведению эксперимента, в ходе которого ученики нашей школы будут выходить с дипломом о высшем образовании, - сказал Машков. - Мы изменяем структуру обучения, у нас вводятся многие дополнительные предметы, и обучение будет проходить не четыре года, а пять лет - это самая правильная форма обучения".

По словам художественного руководителя колледжа, театральную школу Олега Табакова заканчивают ребята, "уже профессионально подготовленные к работе, серьезным ролям", но они вынуждены идти в вуз за дипломом о высшем образовании. "Фактически обучение актера с учетом колледжа составляет восемь лет. Бесспорно, актер должен обучаться всю жизнь, так как он растет, развивается, а его опыт и есть основа его существования на сцене. Но я уверен, что актер должен как можно раньше выходить на профессиональную сцену образованным, с полным багажом знаний и развивать их дальше. А понятие "среднее образование артиста" мне кажется неправильным", - заметил Машков.

Разработка программы идет уже полтора года, в колледже надеются на скорейшее внедрение системы. "Олег Павлович Табаков был бы рад такому движению. А результат этого эксперимента всем можно будет проверить: наша деятельность - публичная, - отметил худрук колледжа. - Я надеюсь, в перспективе не только нам, но и другим театрально-образовательным учреждениям позволят работать по этой системе".

Московский театральный колледж Олега Табакова был основан в 2009 году. Он готовит специалистов по специальности среднего профессионального образования "актерское искусство". Набор проходит раз в два года среди окончивших девять классов общеобразовательной школы. Основал школу народный артист СССР Олег Табаков. После смерти Табакова в 2018 году преемником стал один из его учеников, народный артист РФ Владимир Машков.