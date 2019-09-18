Пушкинский музей объявил планы на 2020 год

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина покажет в следующем году проекты, посвященные неаполитанскому музею Каподимонте, истории татуировки, "бьющую наповал" выставку Билла Виолы, а также рисунки из своего собрания и коллекции семьи Герлен. Об этом рассказала в интервью ТАСС директор музея Марина Лошак.

Она напомнила, что этот год в музее завершится под знаком "Декабрьских вечеров". Фестивалю традиционно сопутствует выставка - на этот раз темой стало творчество британского живописца Томаса Гейнсборо. "Эта выставка начнется 1 декабря и продлится до конца февраля. Вслед за ней мы сделаем очень важный проект, который, я думаю, порадует тех людей, которые любят рисунок и ценят его, как любим и ценим его мы. Мы сделаем выставку, которую не делали уже очень-очень давно - мы покажем шедевры нашей коллекции рисунка", - рассказала Лошак.

Выставка уже прошла в Париже в прошлом году, где имела большой успех. "Когда мы эту выставку завершили и увидели тот отклик, на который даже не рассчитывали, он был просто невероятным, мы поняли - а почему же, собственно, наши зрители ничего этого не видят? Обычно показываются небольшие куски, а тут объем - больше 200 рисунков, начиная с XV века и заканчивая XX", - добавила собеседница агентства.

Проект продлится три месяца - в связи с тем, что произведения на бумаге нельзя экспонировать дольше, ради их сохранности. При этом, как отметила Лошак, экспозиция будет периодически ротироваться. Потом эту же выставку, в другом формате, планируется показать в Израильском музее в Иерусалиме. "А мы получим превосходную коллекцию рисунка XX века, фантастическую, из этого музея, уже в 2021 году", - сообщила директор Пушкинского музея.

После этого в главном здании можно будет увидеть одновременно две выставки - посвященную историю неаполитанского музея Каподимонте и выставку работ современного художника Билла Виолы, работающего в жанре видеоарта. "Восемь залов второго этажа мы отдадим истории великого неаполитанского музея Каподимонте - второго по значимости после Уффици. А главную ось музея, Белый зал, мы отдадим выставке Билла Виолы. И эти проекты будут находиться в диалоге", - сказала Лошак.

"Современный Караваджо" и история татуировки

На выставке, посвященной Каподимонте, посетители узнают о коллекции Фарнезе, истории Неаполя, наполненной мифами и легендами. "Что касается Билла Виолы, это будет абсолютно бьющий наповал эмоциональный заход, связанный с творчеством Виолы, со всеми его страстями, которые абсолютно рифмуются с итальянским барокко", - добавила собеседница агентства и напомнила, что Виолу называют "современным Караваджо".

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков в следующем году пройдет выставка, посвященная истории татуировки. "Ее мы делаем с моим любимым парижским музеем Бранли, где есть такая выставка, но мы представим абсолютно свою версию. От древних рисунков до очень острого современного момента, через наш собственный опыт, связанный и с Советской Россией", - пояснила Лошак.

Также в галерее покажут коллекцию рисунков семьи Герлен. "Это самая главная в мире коллекция современного интернационального рисунка, она настолько важная и серьезная, что в результате тысячи вещей были приобретены Центром Помпиду. И семья Герлен продолжает собирать коллекцию", - сказала директор Пушкинского музея. В то же время семья Герлен выступит куратором коллекции рисунка XX века Пушкинского музея.

"Таким образом, они выступят как коллекционеры и как кураторы. Мы интерпретируем их коллекцию своими глазами и расскажем о том, как важно собирать вещи, которые доступны большому количеству людей - для этого необязательно иметь мешки денег, для этого нужно иметь желание, глаз и попытаться разобраться в живых процессах современного искусства, что дает очень много радости. И иногда скромные деньги могут сделать тебя выдающимся коллекционером и большим помощником художникам. Очень важно говорить на эту тему", - отметила Лошак.

Завершится 2020 год в музее "Декабрьскими вечерами", которые будут посвящены 100-летию одного из самых известных музыкальных событий в мире - Зальцбургского фестиваля. Сопровождением станет выставка, где представят австрийское искусство - от старых мастеров до художников XX века.