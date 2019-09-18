Спектакль "Дом Бернарды Альбы" открыл 93-й сезон в Пермском академическом Театре-Театре

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Дом Бернарды Альбы" по одноименной пьесе испанского писателя Федерико Гарсиа Лорки открыл 93-й сезон в Пермском академическом Театре-Театре, над постановкой работала режиссер из болгарского Национального театра имени Ивана Вазова Диана Добрева. Об этом журналистам рассказал художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм.

"Это первая премьера в сезоне. "Дом Бернарды Альбы" Дианы Добревой открывает 93 сезон", - сказал он.

По сюжету пьесы, мать запирает пять молодых девушек в собственном доме. Они мучаются от заточения, духоты, но больше всего - от жестокой ревности и властного, неотступного, неистового желания любви, что впоследствии приводит к трагедии.

По словам Добревой, это ее первая работа в России, поставить "Дом Бернарды Альбы" в Перми ее вдохновили актрисы Театра-Театра и любовь к пьесе Лорки. Текст пьесы дополнили стихами автора, а также Мигеля Эрнандеса, Хуана Рамона Хименеса. "Спектакль сохранил испанскую "кровь" и стал богаче, образы героинь - глубже. Я первый раз работаю в России и абсолютно потрясена профессионализмом всех без исключения - от актеров Театра-Театра, в которых я влюблена, до работников всех цехов, с которыми мы так легко и с любовью создали этот спектакль на пермской сцене. Мне очень понравились актрисы этого театра - их дух, энергия, сила; пьеса Лорки - одна из лучших пьес для женщин в драматургии", - поделилась с журналистами Добрева.

Она добавила, что главным сценическим элементом спектаклем является лестница, которая стоит перед внешним миром, как перед алтарем. Пять ступеней лестницы как пять линий нотного стана, а восемь героинь как восемь нот, каждая со своей темой и музыкой. Декорацию создала болгарский сценограф Мира Каланова.

"Я создаю не просто декорации, а архитектурное пространство, поэтому обязательно учитываю пропорции конкретной сцены и зрительного зала. Когда мы увидели, насколько широкая в Театре-Театре сцена, мы решили построить визуальный ряд "Дома Бернарды Альбы" на длинных горизонтальных линиях. Появилась идея широкой, как река, лестницы с люками", - рассказала Каланова.

О театре, режиссере и пьесе

Пермский академический театр - один из ведущих театров Перми, создан 14 марта 1927 года как театр рабочей молодежи, а затем стал называться драматическим. В 50-е годы XX века здесь работали известные режиссер Марк Захаров и актер Георгий Бурков. В 2007 году Пермский академический театр драмы переименовали в Театр-Театр, главной идеей превращения было создание внутри театра особого сценического пространства, посвященного театру как роду искусства и вмещающего в себя максимальное количество театральных форм.

Диана Добрева - театральный режиссер, актриса, сыграла десятки ведущих ролей в театрах Болгарии и Франции. С 2007 года Диана занимается режиссурой; сегодня ее называют одним из самых успешных и известных режиссеров Болгарии. В ее портфолио - 25 спектаклей, с успехом сыгранных в разных уголках мира, от Парижа до Нью-Йорка, и получивших множество национальных и международных наград.

"Дом Бернарды Альбы" - десятая пьеса испанского писателя Федерико Гарсиа Лорка, которую он закончил писать в июне 1936 года, а через два месяца, во время начинавшейся тогда в Испании гражданской войны, его арестовали и расстреляли франкисты, писателю было 38 лет. 8 марта 1945 года в Буэнос-Айресе состоялась премьера последней пьесы Лорки.