Северо-Осетинский ТЮЗ "Саби" увеличил в этом году число спектаклей вдвое

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Число спектаклей, презентованных в этом году детям единственным в Северной Осетии театром юного зрителя "Саби" (в переводе с осетинского - "малыш"), увеличено вдвое - до восьми, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Асланбек Галаов.

"Этот театральный год для нас юбилейный - театру исполняется 80 лет. Театр ежегодно представляет юным зрителям не менее четырех новых спектаклей. С начала года уже поставлено четыре премьеры, еще два спектакля восстановлены, и до нового года состоится постановка еще двух спектаклей. То есть восемь спектаклей за календарный год", - сказал он.

Среди уже представленных зрителю премьер этого года - спектакли "Нарты и золотое яблоко" по мотивам нартского эпоса (бытует у народов Северного Кавказа, его основу составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей - прим. ТАСС), "Ай, да репка" по мотивам русской народной сказки, "Котенок по имени Гав" по пьесе Григория Остера и "Дочь солнца" по мотивам абхазских сказок. Театр юного зрителя восстановил спектакли "Бабушка-метелица" по сказке братьев Гримм и "Снежные человечки". Это связано с тем, что в репертуаре театра "Сабо" более 30 спектаклей, и они периодически "консервируются", а спустя время получают новое дыхание, новую жизнь, иногда практически ставятся заново, пояснил художественный руководитель.

"До конца года в продолжение "Нарты и золотое яблоко" мы сделаем постановку еще одного спектакля на основе нартских сказаний. Это путешествие в далекое прошлое нашего народа, связанное с рождением и судьбой наших предков - великих Нартов. Первый спектакль имел огромный успех как у детей, так и у родителей, поэтому в дальнейшем мы планируем создать цикл спектаклей на основе эпоса. И, конечно же, по традиции к 31 декабря дети увидят постановку новогодней сказки ", - добавил Галаов.

Театр юного зрителя "Саби" был основан в 1940 году прошлого века как театр кукол и в 1991 году переименован в ТЮЗ, занимается постановками и прокатом спектаклей для детей. В репертуаре - драматические, кукольные и смешанные постановки на русском и осетинском языках, при создании которых широко использован русский и осетинский фольклор, в том числе "Нартский эпос". "Саби" неоднократно становился лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Коллектив театра проводит гастроли по всей России и благотворительные мероприятия для детей военнослужащих, погибших в горячих точках, а также для детских домов, больниц, интернатов.