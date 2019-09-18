В Кишиневе объявили победителей телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Жюри девятого международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество", завершившегося в среду в Кишиневе, объявило лауреатов и вручило награды за лучшие сериалы. На церемонии закрытия, которая прошла во Дворце республики, призы получили в том числе российские сериалы "Обычная женщина" (телеканал ТВ-3) и "Домашний арест" (Comedy Club Production, телеканал ТНТ-Premier).

В числе победителей - сериалы "Все по-новому" (Латвия), "Автошкола" (Белоруссия), "Превыше чести", "Хаос" (Армения), "Ни шагу назад" (Украина), "Шестой пост" (Казахстан), "Увядшие цветы" (Азербайджан). Также жюри отметило сериалы "Саодат" (Узбекистан) и "LasnaГорск" (Эстония).

"Для нас огромная честь организовать такой фестиваль. Я надеюсь, что это событие даст новый импульс развитию документального и художественного кино в нашей стране", - сказал на церемонии президент Игорь Додон, под патронатом которого прошел фестиваль.

"У наших стран общее будущее, потому что мы все соседи. Нам бы лучше понимать друг друга, надеемся, что наш форум внесет в это свой вклад", - отметил президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" был организован фондом "Академия российского телевидения". Победителей среди представленных на нем более 80 сериалов определило жюри, в состав которого в этом году вошли генеральный продюсер телекомпании "Формат ТВ", журналист Оксана Барковская, кинопродюсер Александр Олейников, генеральный директор ЗАО "Всемирные русские студии" Юрий Сапронов, генеральный директор ООО "Яндекс. Студия" Ольга Филипук и другие профессионалы.

Фестиваль учредили восемь лет назад, в год 20-летия образования СНГ. Его основные цели - формирование единого информационного пространства на территории стран Содружества, Грузии и стран Балтии, содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами в области телевидения. За эти годы фестиваль принимали Киев, Астана, Одесса, Баку, Ереван, Минск, Ташкент.