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Северный Кавказ

Фестиваль национальных театров "Федерация" будут проводить в Грозном ежегодно

Мероприятие проходило с 11 по 18 сентября

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация", учрежденный в рамках Года театра, будет проходить в Чечне ежегодно. Об этом объявил на церемонии закрытия смотра в Государственном театрально-концертном зале в Грозном министр культуры региона Хож-Бауди Даеев.

"В эти дни город Грозный был культурной столицей нашей страны. Все, что происходило здесь, - это большой праздник, который жители нашей столицы и республики ждали давно, и мы ему очень рады. Этот фестиваль становится ежегодным для Грозного", - сказал он.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин отметил, что Грозный по праву стал третьей театральной столицей страны после Москвы и Санкт-Петербурга. Глава региона Рамзан Кадыров присвоил ему звание "Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики".

"Фестиваль "Федерация" объединил театральное пространство России и дал возможность поближе познакомиться с культурой народов нашей страны. Ведь нас - россиян - объединяет не только история, но и духовные ценности", - отметил Кадыров.

Первый Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" проходил в Грозном с 11 по 18 сентября. Всего было представлено 14 спектаклей. В число участников вошли коллективы из Карелии, Татарстана, Калмыкии, Коми, Хакасии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Чечни, Якутии и Республики Марий Эл. В рамках фестиваля также была организована образовательная программа, включавшая 11 мастер-классов по режиссуре, актерскому мастерству, фехтованию, сценической речи.

Годом театра в России 2019 год был объявлен по указу президента Владимира Путина. В рамках Года театра запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия, а его общий бюджет должен составить порядка 1,5 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказКалягин, Александр АлександровичСКФОЧечня
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