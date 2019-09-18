Гастролями Московского армянского театра открылся российский театральный сезон на Кипре

НИКОСИЯ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Второй российский театральный сезон на Кипре стартовал вечером в среду в Российском центре науки и культуры в Никосии. Он открылся гастролями Московского армянского театра под руководством Славы Степаняна.

"Мы привезли три спектакля: "Предложение" по произведениям Чехова и детский кукольный спектакль "Три поросенка" будут сыграны на русском языке и сопровождены греческими субтитрами, а комедия "Кубик Рубика или геометрия любви" по мотивам современного армянского драматурга Карине Ходикян "Любовный квадрат" мы покажем на армянском языке с русскими субтитрами", - рассказал Степанян в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Первым для показа, - продолжил художественный руководитель театра, - было выбрано "Предложение", поскольку именно этот спектакль взял первое место на театральном фестивале в Авиньоне. Это достижение, которым мы гордимся".

Перед началом демонстрации этой постановки состоялось торжественное открытие Российско-армянского театрального фестиваля - нового проекта Российского центра науки и культуры. Советник-посланник посольства РФ в Республике Кипр Андрей Панюхов подчеркнул, что отношения между Россией и Арменией "имеют подлинно союзнический и стратегический характер". Он также напомнил, что на Кипре проживает большая армянская община, численность которой, согласно статистическим данным, превышает 3 тыс. человек.

Присутствовавший на торжестве председатель этой общины, член кипрского парламента Варткез Махтесян в свою очередь заметил, что такие события, как этот фестиваль, - это "отличный пример диалога между культурами". Коснувшись исторической связи двух стран, он отметил, что пребывание так называемой Восточной Армении (т. е. восточной части исторического региона Армения) в составе сначала Российской империи, а позднее СССР было отмечено ее процветанием.

Международный проект "Российские театральные сезоны на Кипре" реализуется под эгидой президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса. В рамках второго сезона с сентября нынешнего по май будущего года на острове пройдут десятки спектаклей для взрослых и детей. Первый сезон состоялся в 2018-19 годах и охватил 42 мероприятия - от оперной премьеры до детских пантомим. Театральные постановки и концерты прошли тогда в шести городах острова: Никосии, Лимасоле, Ларнаке, Пафосе, Айя-Напе и Паралимни.